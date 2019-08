Quando si tratta di esporsi pubblicamente, anche con il rischio di attirare critiche, è sempre in prima linea. Non ha paura di mostrare la sua verità, anche quando potrebbe non piacere ad altre persone.

Questa volta Bebe Rexha attraverso un post sul suo profilo Instagram ha voluto rivolgersi in particolare ad alcuni professionisti dell’industria musicale che ritengono le artiste dai 30 anni in su non più adatte a un determinato tipo di immagine.

“Di recente un produttore esecutivo, uomo, mi ha detto che stavo diventando troppo vecchia e che il mio brand poteva ritenersi “confusionario”. Perchè sono una cantautrice e posto foto sexy sul mio Instagram e questo non è quello che ti aspetti da artiste donne, specialmente per la mia età. Ho 29 anni”.

Ha raccontato la cantante, accompagnando la descrizione con una foto in intimo, a dimostrazione del fatto che non si lascerà mai condizionare da quello che la gente pensa di lei.

Ha poi continuato così:

“Io faccio le mie regole. Sono stufa di vedere donne etichettate come ‘befane’ all’avanzare dell’età mentre i ragazzi vengono definiti ‘sexy’ con il passare del tempo. Comunque, compierò 30 anni il 30 Agosto e sapete cosa, non sto di certo scappando da questa cosa. Non mentirò sulla mia età o canterò canzoni ‘giovanili’ solo perchè so che venderebbero di più”.

Bebe non le ha mandate a dire neanche questa volta e ha trovato l’appoggio di numerose colleghe, tra le quali Rita Ora e Taylor Swift.

“Non ho paura di farmi avanti. Specialmente quando si tratta della mia verità”, ha aggiunto con un tweet pochi istanti dopo.

Ma non è finita qui. Proprio in collegamento a quest’episodio la cantante ha rivelato che è in arrivo nuova musica.

“Non vedo l’ora di compiere 30 anni. Sono più saggia, sexy e forte di prima”, con queste parole ha voluto annunciare l’uscita del nuovo singolo che rilascerà proprio il 30 Agosto, giorno del suo compleanno, e si intitolerà “Not 20 Anymore”.

Come si deduce dal titolo la canzone tratterà il tema dell’età e siamo certi che Bebe saprà lanciare un messaggio forte e chiaro anche attraverso la sua musica.