Si è tenuto questo weekend il D23 Expo durante il quale i fan hanno avuto l’opportunità di incontrare i loro attori preferiti ma soprattutto sono stati presentati i nuovi progetti targati Disney presto in uscita.

Particolare attenzione è stata rivolta alla presentazione della già annunciata piattaforma streaming Disney Plus che verrà lanciata in America a partire da Novembre. Le date per l’Europa non sono ancora state rese pubbliche.

Durante uno dei panel a salire sul palco è stato Corbin Bleu che ha avuto il piacere di presentare la nuova serie ispirata alla triologia di High School Musical, di cui l’attore ha fatto parte.

Corbin Bleu ha presentato la nuova serie di High School Musical

Si intitola High School Musical: The Musical: The Series e non vedrà, come alcuni avrebbero ipotizzato, protagonisti nuovi Troy e Gabriella bensì i giovani interpreti andranno a ricoprire il ruolo di studenti della East High School -la stessa identica scuola del film- che saranno impegnati in una competizione.

Si troveranno infatti a dover tenere delle audizioni per partecipare allo spettacolo scolastico ispirato al film originale.

Un High School Musical dentro un High School Musical, potremmo dire.

Il creatore e produttore esecutivo della serie Tim Federle ha voluto presentare con queste parole il progetto:

“Siamo molto eccitati di lanciare questa serie. Si tratta di 10 episodi che mi piace pensare siano una sorta di lettera d’amore ai fan dell’originale. Ce ne sono così tanti! Ed è anche un nuovo musical irriverente per una nuova generazione…L’intera serie parla di come trovare la propria tribù. Questa è la cosa più importante per me. E penso che questa sia una delle ragioni per cui credo che voi siate il pubblico perfetto per vedere il primo episodio. Perchè se siete al D23 Expo, conoscete il potere di essere magari seduti accanto a una persona di cui non conoscete il nome, ma con la quale state condividendo già qualcosa. Siete una tribù. Siete una famiglia”.

Niente spoiler, ma chi ha avuto l’opportunità di assistere alla proiezione del primo episodio lo ha descritto come “esilarante, commuovente e ricco di canzoni e meravigliose coreografie, tutto ciò che ti aspetti da una serie ispirata da High School Musical”.

Ecco il trailer ufficiale

Cosa ne pensate? Favorevoli o contrari a questo nuovo reboot?