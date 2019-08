Sembra che gli Stark non abbiano finito di combattere, nonostante Game of Thrones sia ufficialmente finito. E’ stato infatti confermato che anche Kit Harington, il nostro caro vecchio Jon Snow, si sia aggiunto al cast del film Marvel ‘The Eternals‘, nel quale si trova già un suo ex collega, nonchè membro della famiglia Stark, Richard Madden.

La notizia è stata ufficialmente confermata dal presidente Marvel, Kevin Fiege.

Quando inizialmente era stata data la notizia che Kit Harington avrebbe cominciato a far parte del MCU, nessuno sapeva a quale progetto avrebbe preso parte. E’ stato invece ora confermato che Harington interpreterà Dane Whitman, che nei fumetti è il supereroe Black Knight.

Harington è stato nominato a un premio Emmy come miglior attore per la serie TV Game of Thrones, ormai arrivata alla fine questo maggio. Anche la co-star Richard Madden sarà presente nel cast di ‘The Eternals‘, ed interpreterà il primo supereroe apertamente gay della storia Marvel.

Saranno nel film anche Angelina Jolie, Salma Hayek, Don Lee, e Lauren Ridloff (“The Walking Dead“). Gemma Chan sarà una degli Eternals principali, Sersi, mentre è stato annunciato che Barry Keoghan sarà Druig.

La notizia è stata data sabato mattina, durante un panel il D23 Expo, tenutosi a Anaheim, in California, durante il quale erano presenti diversi protagonisti MCU.

The cast of Marvel Studios’ The Eternals takes the stage at the #D23Expo pic.twitter.com/TR1gYEEq1w — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

Sempre confermati durante l’evento di sabato mattina, altri film MCU tra cui i sequel di “Dr. Strange,” e “Captain Marvel” Arriverà inoltre un secondo film anche per “Black Panther“.

Emozionati per questa reunion a tema GOT/Marvel? Fatemi sapere nei commenti!