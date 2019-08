Accanto ai già citati Natalie Portman e Jon Hamm , nel cast di Lucy in the Sky troviamo anche Dan Stevens, Ellen Burstyn, Colman Domingo, Tig Notaro e Nick Offerman.

Il film Lucy in the Sky racconta la storia di Lucy Cola , adattamento della reale storia dell’astronauta Lisa Nowak , e di quella che è stata la sua vita sentimentale al ritorno di un lungo viaggio nello spazio.

Presentato il trailer del film Lucy in the Sky con protagonista Natalie Portman, nei panni di un’astronauta che affronta il difficile ritorno alla vita normale, dopo un periodo nello spazio.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.