Sul suo account Twitter ufficiale, il giovane Timothée Chalamet ha finalmente condiviso con i suoi fan su Twitter il primissimo poster ufficiale del film Netflix di cui è protagonista, The King.

Nel nuovo film di David Michôd (The Rover), Chalamet è Hal, riluttante principe d’Inghilterra che è costretto a sopravvivere in un regno in tumulto fino a quando sale al trono e diventa Re Enrico V.

Sarà sicuramente un film da tenere d’occhio, non solo per le tematiche affrontate, ma soprattutto per il cast che offre: oltre al nominato agli Oscar e protagonista Timothèe Chalamet, troviamo infatti Joel Edgerton, Sean Harris, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson, and Lily-Rose Depp.

The King arriverà su Netflix e in alcuni cinema selezionati questo autunno.

Pronti per vedere il bellissimo poster di The King?

Ecco il poster del film Netflix, The King

Sicuramente sarà una prova recitativa molto importante per il giovane attore Timothée Chalamet, famoso principalmente per il suo ruolo di Elio nel film Chiamami con il tuo nome, ma anche per la sua più recente parte nel film di Woody Allen, A Rainy Day in New York.

Sinossi ufficiale del film “The King”

Hal (Timothée Chalamet) è un principe sempre in fuga a cui non piace vivere una vita agiata sotto il controllo del padre tiranno Enrico IV. Quando però il padre di natura violenta muore, Hal è costretto a reclamare il trono e accettare quel tipo di vita che tanto odia, affrontando guerre, caos e un tumultuoso passato – inclusa anche la relazione con il suo amico più caro nonché mentore, l’alcolizzato e vecchio cavaliere John Falstaff (Joel Edgerton).

Diretto da David Michôd e scritto in collaborazione con Michôd ed Edgerton, “THE KING” vede come co-protagonisti insieme a Timothée Chalamet: Sean Harris, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson, e Lily-Rose Depp.

