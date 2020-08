Quando si tratta di promozioni, Katy Perry è l’unica vera regina. Non passa giorno senza che la cantante pubblichi una nuova traccia, teaser, video o intervista. Voglio dire, ora la superstar sta persino promuovendo un successo del 2019! Sì, la futura mamma ha appena pubblicato un video animato per “Never Really Over“. Questa clip è stata girata in prima persona nel senso che la telecamera segue ciò che vede la protagonista.

“Solo perché questa canzone è uscita a maggio 2019 non significa che sia mai stata veramente completata.” Ha scherzato su Twitter Katy Perry.” “[Il video è] basato sulle mie esperienze REALI con i piatti durante la quarantena… erano #NeverReallyOver.”

Oltre a pubblicare un video che gli ricorda la quarantena, Katy si sta preparando per l’uscita di Smile, prevista per il 28 agosto. L’album ingloba tutti i singoli di successo pubblicati negli ultimi due anni (“Never Really Over”, “Harleys In Hawaii”, “Daisies” e “Smile”). Ovviamente non mancano i singoli nuovi. Gli ultimi tre album della famosa hitmaker hanno debuttato in prima posizione nella Billboard 200, quindi la posta in gioco è alta.

Se vuoi supportare Katy fai il pre-order dell’album cliccando qui sotto e dici cosa ne pensi di questo nuovo video.