Gli artisti che si esibiranno agli MTV Video Music Awards questa domenica a NYC

Domenica 30 Agosto si terrà a NYC l’edizione 2020 degli MTV Video Music Awards presentata da Keke Palmer. Nel corso della serata verranno premiati i video e gli artisti più amati dal pubblico ma non mancherà di certo l’intrattenimento musicale. A causa dell’emergenza sanitaria non si terranno -come era stato precedentemente annunciato- presso il Barclay Center di Brooklyn, ma solo tramite collegamenti in diverse località all’aperto situate per la città americana.

Oltre alle premiazioni i collegamenti serviranno soprattutto per trasmettere le esibizioni degli ospiti. La lista degli artisti coinvolti comprende l’amatissimo gruppo K-Pop dei BTS che per la prima volta eseguiranno live il nuovo singolo “Dynamite“. Un’altra esclusiva arriverà da Miley Cyrus che torna ai VMAs con la prima esibizione di “Midnight Sky“, il singolo pubblicato un paio di settimane fa.

Le più nominate della serata, Lady Gaga e Ariana Grande, faranno ballare il pubblico con la loro collaborazione “Rain On Me“. Entrambe le artiste negli ultimi giorni hanno condiviso sui profili social come si stanno preparando all’evento. Ariana postando dalla sala prove mentre Lady Gaga prepara il corpo rigenerandolo in una vasca colma di ghiaccio.

A loro si uniranno anche The Weeknd, che continua a mantenere salda la sua posizione nelle classifiche di vendita con il singolo “Blinding Lights” tratto dall’album “After Hours”, Maluma, che si esibirà per la prima volta durante lo show e la boyband latina dei CNCO. Infine presenti anche Doja Cat, reduce dal successo del singolo “Say So”, i Black Eyed Peas e DaBaby, tra i protagonisti dell’estate con la sua “Rockstar”.

Hanno dovuto cancellare la loro apparizione Roddy Ricch, che non potrà affiancarsi a DaBaby, e J Balvin a causa di problemi di salute che avrebbero a che fare con il Coronavirus.

L’appuntamento a lunedì per scoprire i vincitori e dare un’occhiata alle esibizioni degli MTV VMAs 2020.