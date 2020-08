Il 28 agosto sarà molto interessante dal punto di vista musicale.

Questa è la data in cui le BLACKPINK & Selena Gomez pubblicheranno “Ice Cream” e poi uscirà anche la collaborazione tra Calvin Harris e The Weeknd dal titolo “Over Now”. Ma non è finita qui… Sentiremo altre canzoni create da Dua Lipa, Halsey, Gwen Stefani e Justin Bieber. A questi si aggiungerà anche l’interessante duo formato da Ty Dolla $ign e Nicki Minaj. I due rapper hanno deciso di collaborare per creare un nuovo singolo dal titolo “Expensive“, che è il secondo singolo estratto dal terzo album in studio di Tyrone (il vero nome di Ty Dolla $ign), che si intitola Dream House, che in italiano si traduce come “La Casa dei Sogni.”

E, visto il successo ottenuto dalla sua collaboratrice nel 2020, “Expensive” potrebbe diventare un singolo in grado di sbaragliare le classifiche hip hop. Dopotutto, Nicki ha già pubblicato 2 canzoni che si sono collocate in 1° posizione nelle classifiche di vendita. Stiamo parlando del remix di “Say So” con Doja Cat e poi “Trollz“. Non ha fatto male nemmeno con il singolo “Move Ya Hips” di ASAP Ferg. Insomma, le canzoni uscite nel 2020 con Nicki Minaj in versione co-protagonista sono andate piuttosto bene.

Per annunciare l’immediata pubblicazione Ty Dolla $ign ha condiviso uno snippet del video musicale e la clip sembra raccontare piuttosto bene il significato del termine Expensive dato che vediamo una super top model e tanti beni di lusso.

Dai uno sguardo alla mini clip e dici cosa ne pensi riguardo ai primi beat e prime immagini del video.