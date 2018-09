Il ruolo di Lady Gaga nei panni di Ally rappresenta un’esperienza di vita più che familiare, parlando di una vera e propria star anche nella vita reale. Non è lo stesso per Bradley Cooper, il quale si è dovuto trasformare in un musicista senza avere alcun precedente nel settore. Lui interpreta il ruolo di un artista chiamato Jackson Maine, il quale scopre Ally e l’aiuta a raggiungere la sua fame.

In preparazione per questo ruolo, Bradley ha fatto riferimento al suo amico e leader dei Pearl Jam Eddie Vedder.

Sono andato a Seattle e ho trascorso quattro o cinque giorni con lui facendogli 9.000 domande. E lui mi ha svelato cose che solo un musicista può sapere.

Se vedi un po’ di Eddie in Jackson Maine quando vedi A Star is Born, è esattamente questo il motivo. Come ha spiegato nella sua intervista con Yahoo!, Bradley Cooper ha emulato la sua versione di una rock star nel film, ispirandosi alle vite di altri musicisti che ha ascoltato e osservato. Dal momento che A Star is Born è una storia classica di Hollywood, diverse versioni del ruolo sono state interpretate da Kris Kristofferson, Jason Mason e Fredric March. In ogni iterazione, il personaggio è in declino mentre la sua nuova musa inizia a guadagnare popolarità.

L’imminente A Star is Born è un progetto per Bradley Cooper, che ha anche diretto e co-scritto la sceneggiatura -contribuendo anche ad alcune canzoni originali. Cooper ha anche fatto ascoltare alcune delle sue canzoni a Eddie Vedder durante il processo per ottenere suoi feedback. Inoltre, secondo la richiesta di Lady Gaga, il film presenta il canto dal vivo sia di Gaga che di Cooper, rendendo questo film un’impresa enorme per l’attore. Dal momento che Cooper non è tipicamente nella sfera dell’industria musicale, non tutti credevano che avrebbe potuto farlo, incluso Vedder, come ricorda Cooper:

Pensava che fossi pazzostavo nel fare questo film. Era come, ‘Cosa? Fratello, non farlo.

In vista della sua prossima uscita, sembra che tutto il duro lavoro di Cooper per A Star is Born non passi inosservato, dato che le prime recensioni hanno elogiato il film, e presto sarà preso in considerazione anche per l’Oscar.

All’inizio di questo mese, il film è stato proiettato al festival del cinema a Venezia e Toronto ottenendo recensioni entusiastiche dalla critica, riconoscendo le prestazioni della coppia piene di cuore e come una rivisitazione efficace. A Star is Born segna anche la prima volta di Lady Gaga alla guida di un film, e assume un personaggio molto diverso da quello a cui i fan della pop star sono abituati.

A Star is Born esce nelle sale il 5 ottobre.