Ecco alcune storie di attori esclusi dal MCU ad un passo dall’essere scelti per trasformarsi in eroi della dimensione spazio-temporale alternativa creata dalla Casa delle Idee di Marvel.

Mentre eccellenti attori avevano la possibilità di presentarsi da protagonisti al pubblico incarnando personaggi dei fumetti Marvel, altri rimanevano dietro le quinte, per seguire altre strade o attendere una nuova occasione per entrare in una storyline.

L’Universo Cinematografico Marvel è il luogo immaginario dove le storie disegnate nei fumetti di Marvel Comics prendono vita grazie a trasposizioni cinematografiche. Il cast di stelle chiamate a interpretare i supereroi della casa editrice americana è forse la ragione più importante del grande successo del media franchise di MCU e dei suoi altissimi incassi.

L’universo multimediale di Marvel è nato nel 2008 con Iron Man; dopo Robert Downey Jr, altri grandi attori hanno varcato le soglie dell’universo “delle meraviglie”: da Chris Hemsworth a Scarlett Johansson, da Gwyneth Paltrow a Vin Diesel, da Tessa Thompson a Samuel L Jackson.

Ma ci sono alcune stelle che sono rimaste ai margini del Marvel Cinematic Universe, attori esclusi dal MCU, per ragioni più o meno note e chiare, ad un passo dall’ingresso in una delle sue tante linee temporali; sono cosi rimasti dietro le quinte, talvolta per scelta, mentre altri attori venivano selezionati al posto loro diventando padroni degli schermi televisivi e cinematografici.

Vediamo alcune storie nascoste dietro le scelte dei registi o degli attori.

Sam Rockwell /Iron Man in Iron Man 2

Ad aprire le porte dell’universo delle meraviglie è stato per primo Robert Downey Jr, chiamato a vestire i panni del personaggio Marvel di Iron Man nell’omonimo film uscito nel 2008 riscuotendo un incredibile successo mondiale, con 585 milioni di dollari incassati.

Nel 2010, esce sugli schermi televisivi italiani Iron Man 2, il sequel che vede il ritorno di Robert Downey Jr, affiancato da Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson e Mickey Rourke.

Nel cast stellare diretto da Diretto da Jon Favreau figura anche Sam Rockwell, nei panni del malvagio Justin Hammer.

Secondo la rivista online avclub.com, il regista Favreau avrebbe inizialmente accarezzato l’idea di far vestire a Rockwell i panni del miliardario Tony Stark, che, a sei mesi di distanza dagli eventi narrati nel precedente film, viene sollecitato dal governo americano a consegnare l’armatura.

In un’intervista rilasciata in seguito ad avclub, lo stesso Sam Rockwell ha rivelato di essere stato invitato da Favreau , durante le fasi iniziali della scrittura e sviluppo del film, a sostenere alcuni provini per verificare la possibilità di far interpretare al lettore il personaggio di Iron Man.

Vicino alla linea del traguardo, Robert Downey Jr. ha avuto la meglio sull’avversario. Nonostante questo, l’attore Sam Rockwell ha rivelato a The Hollywood Repoter che desidererebbe tornare a vestire i panni di di Justin Hammer, e ha definito Robert Downey Jr. il suo “collega del MCU preferito, una persona divertente”.

A posteriori, possiamo dire che la scelta del regista è stata vincente: Downey ha inaugurato la linea temporale di un personaggio destinato a lanciare il vero e proprio MCU e a indirizzarne il percorso verso un inarrestabile successo.

Dopo aver prestato per 10 anni il suo volto alle storie del Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr. è prossimo ad uscirne: sembra che l’attore abbia intenzione di spogliarsi delle vesti di eroe Marvel dopo The Avengers 4.

Chissà, forse sarà il momento per Sam Rockwell di rientrare nel MCU.

Lindsay Lohan /Mary Hill in The Avengers

Nel 2013, durante una puntata di “Lindsay”, serie documentaria sulla propria vita in onda sul canale televisivo OWN 4, Lindsay ha rivelato al suo coach di avere ricevuto una proposta per un ruolo in The Avengers, cinecomic del 2015.

Stando a quanto riferito dall’attrice, in seguito allo scarso impegno messo dal suo manager nel cercare di procurarle la parte,venne poi scelta un’attrice “sconosciuta”, mentre lei vedeva di nuovo il suo talento sprecato e un’altra opportunità di trovarsi sul set di un film vanificarsi.

La cosa curiosa è che in The Avengers i pochi ruoli femminili sono interpretati da attrici di certo non sconosciute: Scarlett Johansson e Gwyneth Paltrow.

Non rimane quindi che ipotizzare come ruolo che avrebbe potuto interpretare Loan, quello di Mary Hill, per il quale venne scelta Cobie Smulders, nota al pubblico per la partecipazione in How I Met Your Mother e Safe Haven.

Successivamente, Lindsay ha ritentato l’ingresso nel MCU, con un provino per interpretare in Avengers: Age of Ultron (2015) il ruolo di Wanda Maximoff: di nuovo, è stata preferita a lei un’altra attrice, in questo caso Elizabeth Olsen.

Doctor Strange/ Joaquin Phoenix in Doctor Strange

Anche se alla fine ad entrare nell’universo MCU con le vesti del dottor Stephen Strange è stato Benedict Cumberbatch, sembra che inizialmente, durante il casting di Doctor Strange, film del 2016 diretto da Scott Derrickson, la Disney avesse preso in considerazione per la parte del dottor Dr. Stephen Vincent Strange stelle del cinema come Matthew McConaughey, Ewan McGregor e Jake Gyllenhaal .

Un’attenzione particolare venne dedicata dal regista a Joaquin Phoenix.

Joaquin avrebbe dovuto essere annunciato come il futuro Doctor Strange durante il Comic-Con di San Diego, ma poco prima le trattative per fargli interpretare il personaggio fallirono.

In un’intervista di qualche mese fa a Little White Lies , Phoenix ha dichiarato “Cercherò di esprimermi in modo diplomatico dicendo che, alla fine, sono stati tutti contenti per come si sono risolte le cose. Eravamo tutti soddisfatti.”

Dopo aver rifiutato la parte del Doctor Strange, Phoenix ha comunque ora la sua occasione di presentarsi al pubblico come nuovo eroe del MCU: interpreterà Jokernell’omonimo film DC che si sta attualmente girando e che racconterà una storia del tutto originale.

Jim Carrey/ Rocket Raccoon



Rocket Raccoon, il procione geneticamente modificato membro dei Guardiani della Galassia nei fumetti Marvel entra nel Marvel Cinematic Universe doppiato da Bradley Cooper nel 2014, in Guardiani della Galassia.

Per la trasposizione cinematografica della storia, la regia venne affidata a James Gunn, che prese inizialmente in considerazione per il personaggio di Rocket Jim Carrey e Adam Sandler.

Non resta che aspettare per vedere se forse uno di questi due attori avrà una seconda occasione per varcare le soglie del MCU.

Con Guardiani della Galassia Vol. 3, verranno approfondite le origini di Rocket e allo stesso tempo Bradley Cooper arriverà alla quinta e ultima partecipazione prevista dal contratto come doppiatore: probabilmente il film segnerà quindi la sua uscita dalla storia.

Dato l’annuncio recentemente fatto da Marvel Cinematic riguardo significativi cambiamenti , novità entusiasmanti e una lista di potenziali personaggi da introdurre dopo The Avengers 4, si può ipotizzare che per mettere in luce nuovi lati del carattere di un personaggio o personaggi inediti, verranno scelti nuovi volti, magari ripescati tra quelli esclusi in passato.