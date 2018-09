Fan di Halsey gioite: è in arrivo un nuovo singolo inedito dal titolo Without Me e a farcelo sapere è stata la stessa cantante per mezzo di un teaser mostrato durante uno dei suoi ultimi concerti.

Durante una delle sue esibizioni Halsey ha sorpreso il pubblico con un video teaser trasmesso sui maxi schermi dove ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo e ha reso possibile l’ascolto anche di alcuni stralci della canzone.

Tra le immagini, che mostrano la cantante mentre viene bagnata dall’acqua della doccia, possiamo leggere anche due frasi, che molto probabilmente faranno parte del testo di Without Me: “Said I’d catch you if you fall” e “Does it ever get lonely”.

Ecco qui in basso il teaser che annuncia l’arrivo di Without Me di Halsey.

Without Me (Halsey New Song Snippet – Coming Oct 4th!) ⚘🌙 #Halsey pic.twitter.com/SBvKQmZiLO — KC 🌠 // HALSEY STAN (@WithoutLunar) 24 settembre 2018

La canzone Without Me di Halsey verrà pubblicata il prossimo 4 ottobre e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

La cantante sarà anche presente nel film “A Star is Born” diretto diBradley CooperconLady Gaga nei panni della protagonista.