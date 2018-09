Stiamo per presentarti l’elenco dei brani che fanno parte della colonna sonora di “Venom“.

Venom uscirà a breve nei cinema, e ora la Sony ha smorzato le attese ufficializzando la colonna sonora ufficiale del film.

La colonna sonora del film originale di Venom verrà rilasciata il 5 ottobre 2018 e presenterà alcuni canzoni originali dell’artista Ludwig Goransson, candidato al Grammy Award.

L’artista ha già lavorato a film di spessore come Black Panther, Creed e Prossima fermata Fruitvale Station, nonché alla famosa serie tv Atlanta.

“Come fan dei fumetti di Venom – è stata una sfida intrigante per me comporre la musica per due personaggi incredibilmente favolosi”, dice Ludwig riguardo al progetto. “La sfida consisteva nel creare due identità separate all’inizio della storia e che potevano poi essere combinate: per la colonna sonora di Venom ho attinto alle mie radici come chitarrista metal. Ho deciso di ridefinire il metal rendendolo più contemporaneo affidandomi anche al superpotere dell’orchestra.”

Potete dare uno sguardo alla la tracklist completa di Venom qui sotto.

Colonna sonora di Venom:

1. Space Exploration

2. Symbiotes Arrive

3. First Contact

4. Eddie’s Blues

5. Run, Eddie, Run

6. What’s Wrong with Me

7. Panic at the Bistro

8. Humans…Such Poor Design

9. Self Defense

10. Pedal to the Metal

11. Eyes, Lungs, Pancreas

12. You Want Up?

13. Venom Rampage

14. Annie, I’m Scared

15. Parasite

16. Unexpected Ally

17. Battle on the Launch Pad

18. You Belong with Us

Vi ricordo che Venom uscirà nei cinema italiani il 4 ottobre 2018.

Guarda qui il trailer ufficiale in italiano di Venom.