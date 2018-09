Avvistati in Campania Justin Bieber e Hailey Baldwin. La coppia, superpaparazzata, è in vacanza in Costiera Amalfitana.

I due hanno deciso di restare in Italia, godendosi le bellezze del Paese, dopo aver saltato la Fashion Week di Milano, dov’erano attesi.

September 21: Hailey Baldwin & Justin Bieber making out on a yacht in Amalfi. https://t.co/KgzHZwUamo pic.twitter.com/qrpEJ7inUu — hrbdailymedia (@hrbdailymedia) September 23, 2018

Justin Bieber e Hailey Baldwin continuano a far parlare di sé, con tantissimi post sui social network. I video della sua serenata a Buckingham Palace ha fatto il giro del web, con la coppia attesa in Italia, alla Fashion Week di Milano. La coppia ha invece scelto di scendere un po’ più a sud, optando per la Campania, e nello specifico per la Costiera Amalfitana.

Un po’ di relax italiano, condito da numerosi scatti. Una sorta di pre-luna di miele, con soggiorno in una splendida villa a Ravello, dal costo di 13mila euro a notte. Un giro in barca, con i paparazzi appostati, e numerosi selfie con i fan in strada. Delusi invece tutti quelli che attendevano con ansia di poter ammirare da vicino l’affiatata coppia, che nei prossimi mesi dovrebbe convolare a giuste nozze.

September 21: Hailey Baldwin & Justin Bieber spotted making out on a yacht in Italy. https://t.co/h2zgiQlrwg pic.twitter.com/FEcnsq0xAL — hrbdailymedia (@hrbdailymedia) September 22, 2018

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono già sposati?

Questo loro girovagare, quasi senza sosta, non ha fatto altro che alimentare le voci preesistenti su un possibile matrimonio segreto tra Justin Bieber e Hailey Baldwin. I due non intendono ritrovarsi al centro di una grande cerimonia, sfarzosa e sotto i riflettori di telecamere. Ben lontani dallo sfarzo ostentato dalle nozze dei Ferragnez, i due vorrebbero veder rispettata la loro privacy. La Baldwin ha già smentito le nozze segrete:

“Capisco da dove arrivino certe speculazioni, ma non mi sono ancora sposata”.

Il loro costante viaggiare non fa che confermare le dichiarazioni della giovane, che ha di recente spiegato di volersi dedicare molto più alla propria vita privata, accantonando il lavoro.

Altre foto di Justin Bieber e Hailey Baldwin con alcune fans oggi ad Amalfi. (21 settembre) pic.twitter.com/CkO33Nc2Yt — Justin Bieber ITALIA (@JB_ItalianCrew) September 21, 2018