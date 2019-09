Will Smith sarà il protagonista di un nuovo progetto targato Netflix, il film si chiamerà The Council, e ci mostrerà l’attore come non l’abbiamo mai visto prima d’ora.

Ha interpretato ogni tipo di personaggio, da un agente dell’FBI intergalattico a un cacciatore di vampiri e persino il genio della lampada in Aladdin, ma ora Will Smith è pronto a girare la sua parte di protagonista in The Council, un film sul crimine.



The Council: la trama del film

La trama del film girerà intorno al personaggio di Nick Barnes, interpretato da Will Smith, che negli anni ’70 ha guidato un anello di traffico internazionale di droga insieme ad alcuni gruppi italo-americani.



Per i suoi crimini, Barnes fu condannato all’ergastolo prima di diventare un informatore dell’FBI. Alla fine della sua vita, è morto di cancro nel 2012 dopo aver vissuto per decenni sotto la protezione testimoni.

La sinossi ufficiale del film recita:

“The Council è la storia mai raccontata di un sindacato criminale composto da sette uomini afroamericani che governarono Harlem negli anni ’70 e nei primi anni ’80. […] gli uomini sognavano una città-stato afroamericana autosufficiente finanziata attraverso il mercato delle droga”

Non vedo l’ora di vedere Will Smith in vesti da criminale, ma non dimentichiamo che potremo vederlo a breve in sala, grazie all’uscita del film Gemini Man di Ang Lee, in uscita il 10 ottobre.