Oggi ti voglio parlare di Mood, una delle mie canzoni preferite uscite nelle ultime settimane. A dirti la verità il singolo è stato rilasciato il 24 luglio 2020 sotto Columbia Record, però è nelle ultime settimane che ha conosciuto il successo e ora sta macinando stream su Spotify.

Mood è una canzone creata dal rapper e cantante americano 24kGoldn. Non è il solo protagonista della traccia. Infatti nei credits c’è anche un altro rapper: il portoricano-americano Iann Dior. Poco dopo il suo rilascio, il 24 luglio 2020, il singolo ha guadagnato popolarità su TikTok, diventando un successo nelle classifiche musicali. La traccia è molto estiva e il video musicale di accompagnamento ci mostra i rapper in balia delle loro ragazze…



24kGoldn aveva presentato la canzone sul suo profilo Instagram e il 19 luglio 2020 aveva confermato il titolo della canzone e la data di uscita in un video insieme a Iann Dior. Il 13 agosto, Mood era stata utilizzata in oltre 13.000 video su TikTok.

Mood è una canzone incentrata sull’amore con “un’atmosfera giovanile e colpi di scena pop moderni”. I testi descrivono come ci si sente quando si vive una relazione che non funziona tanto bene.

Il video musicale di Mood

Il video ufficiale della canzone, diretto da Sebastian Sdaigui, è stato rilasciato il 5 agosto 2020. Mostra gli alti e bassi dell’amore giovanile e quindi si identifica al meglio con i testi della traccia. Il video di Mood inizia con una breve ripresa di un riflettore che brilla su 24kGoldn mentre il rapper si siede su un set decorato con tanti girasoli. L’immagine poi passa a una scena contrastante in cui Dior è seduto su un letto presente in una stanza molto fredda. Entrambi vengono poi ripresi con lo sguardo verso il basso, facendo eco ai testi della canzone.

24kGoldn e Iann Dior nel video di Mood

I risultati di Mood

La canzone ha raggiunto “per ora” la posizione numero sei della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, diventando la canzone di maggior successo sia per 24kGoldn che per Dior. Al di fuori degli Stati Uniti, “Mood” è in testa alle classifiche in Austria, Canada, Danimarca, Germania, Norvegia, Repubblica d’Irlanda, Svezia e Regno Unito, e ha raggiunto ottimi posizionamenti anche in Australia e Nuova Zelanda. In Italia, nonostante il genere sia molto apprezzato, la canzone non ha superato la 32° posizione. Ma con la giusta promozione potrebbe risalire le classifiche. Tu cosa ne pensi? Ti piace questa traccia? Dì la tua attraverso i commenti.

Il testo di Mood

[Intro: 24kGoldn]

Oh-oh-oh

Yeah, yeah, yeah, yeah (Yeah)

[Ritornello: 24kGoldn]

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view, yeah

[Verso 1: iann dior]

I could never get attached

When I start to feel, I unattach

Somehow I always end up feeling bad

Baby, I am not your dad, it’s not all you want from me

I just want your company

Girl, it’s obvious, elephant in the room

And we’re a part of it, don’t act so confused

And you love startin’ it, now I’m in a mood

Now we arguin’ in my bedroom

[Pre-Ritornello: iann dior]

We play games of love to avoid the depression

We been here before and I won’t be your victim



[Ritornello: 24kGoldn]

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view

[Verso 2: 24kGoldn]

So why you tryin’ to fake your love on the regular

When you could be blowin’ up just like my cellular?

I won’t ever let a shorty go and set me up

Only thing I need to know is if you wet enough

I’m talking slick back, kick back, gang sippin’ fourties

You keep playin, not another day with you shorty

Mismatched fits, that was way before you know me

Got a lot of love, well you better save it for me

[Pre-Ritornello: iann dior, iann dior & 24kGoldn]

We play games of love to avoid the depression

We been here before and I won’t be your victim

[Ritornello: 24kGoldn]

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view

Why you always in a mood? Fuckin ‘round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view, yeah