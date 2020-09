Jennifer Lopez è tornata sulle scene con due brani “Pa’ Ti” e “Lonely” incisi in collaborazione con la star latina Maluma. Dopo la sua ultima apparizione discografica risalente al 2014, anno di pubblicazione di “A.K.A.”, J.Lo ritorna sulle scene per lanciare un nuovo progetto, ma questa volta cinematografico. I due pezzi, infatti, fanno parte della colonna sonora del film “Marry Me” che sarà nelle sale cinematografiche statunitensi a febbraio dell’anno prossimo durante il periodo di San Valentino, e vedrà tra i protagonisti gli stessi Jennifer Lopez e Maluma insieme a Owen Wilson. I videoclip, diretti da Jessy Terrero, sono stati girati a Hungtington (NY) e New York.

La trama di “Marry Me”

il nuovo film di Jennifer Lopez “Marry Me” parla di un matrimonio che si terrà tra Kat e Batian, gli interpreti di “Marry Me” un singolo di successo, i quali stanno per sposarsi davanti ai propri fan in una cerimonia trasmessa in streaming. Intanto Charlie viene trascinato alla cerimonia dalla figlia Lou (Chloe Coleman) e dalla sua migliore amica (Sarah Silverman). Pochi secondi prima del rito Kat scopre il tradimento di Bastian con la sua assistente personale. Mentre il suo mondo cade a pezzi, incrocia lo sguardo di uno sconosciuto tra la folla, Charlie. Kat decide di sposare Charlie in quel momento e quella che inizia come una reazione impulsiva si evolve in un’inaspettata storia d’amore.

La collaborazione, musicale e cinematografica, unisce due delle più importanti star latine del panorama mondiale: Jennifer Lopez e Maluma, (nome d’arte di Juan Luis Londoño) che a soli 26 anni è considerato una delle voci di spicco della musica latina.

Testo di “Pa’ Ti”

(Verse 1)

Tengo una vista al mar desde el balcón

Desayuno en la cama, ¿por qué no?, oh-oh

Tengo un closet full de Christian Dior

Obras de Picasso y hasta de Van Gogh, oh-oh

(Pre-Chorus)

Tantos autos y diamantes

Avión con mi nombre adelante

Todo lo que tengo solo tiene precio si

Lo comparto junto a ti, yeah-yeah

(Chorus)

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Wuh)

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Eh)

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo e’ pa’ ti, pa’ ti

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti (Wuh)

(Verse 2)

La cuenta del banco

Quiero consentirte, te doy lo que quieras

Mi voz cuando canto

También lo que tengo bajo ‘e la caderas

O vamos de luna de miel pa’ Puerto Rico (Puerto Rico)

Después del yate llegamo’ a Santo Domingo

Ya tú sabes lo bien que sabe

De mi boca tú tiene’ la llave (La llave)

Estoy lista ya, solo tú me interesa’

‘Tamo pa’ pasar la vida completa

(Pre-Chorus)

Tantos autos y diamantes

Avión con mi nombre adelante

Todo lo que tengo solo tiene precio si

Lo comparto junto a ti, yeah-yeah

(Chorus)

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Wuh)

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Eh)

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti (Papi Juancho, mamacita)

(Verse 3)

Si tú me da’ de to’ lo tuyo, baby (Uh-uh)

Mataría por ti, me arriesgaría por ti, mi amor (Ta-ta, ta-ta)

Aunque en mi cuenta ‘e banco no hayan ni mil (Sí, sí)

Todo será fácil si te pone’ pa’ mí, mamá (Baby)

Mucho me demoré pa’ concoer a tu viejo (Viejo, viejo)

Cuando me trataban como to’ un pendejo

Y míranos, aquí estamo’

Nadie no’ creía que íbamo’ pa’ viejo’

Estás en mi mente, bebecito todo el día

Tu cuerpo es como poesía, uh

Sin problemas te lo admito, sino estás me debilito

Cada ve’ que tú te va’ me queda faltando un poquito (Qué, qué?)

Baby, yo te necesito, me tiene’ loco, loquito

No he fumado nada y ya me tiene’ volando bajito

(Chorus)

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Wuh)

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Eh)

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti (Wuh)

(Outro)

Jajaja

Alright, alright

J.Lo, llegué yo

Papi Juancho, mamacita

Traduzione di “Pa’ Ti”



(Strofa 1)

Il mio balcone è vista mare

Colazione a letto, perché?, oh-oh

Nel mio armadio solo vestiti firmati Christian Dior

Opere di Picasso e persino di Van Gogh, oh-oh



(Pre-Ritornello)

Tante auto e diamanti

Un aereo con inciso il mio nome davanti

Tutto quello che possiedo ha un prezzo solo se

Lo divido insieme a te, yeah-yeah



(Ritornello)

Tutto quello che ho è per te, per te (Wuh)

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te (Eh)

Solo per te, per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te (Wuh)

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te (Eh)

Solo per te, per te, per te



(Strofa 2)

Il conto in banca

Voglio viziarti, ti do quello che vuoi

La mia voce quando canto

Anche quello che ho sotto la vita/fianchi

Andiamo in luna di miele a Porto Rico (Porto Rico)

Dopo lo yacht arriviamo a Santo Domingo

Già sai com’è buono

Tu hai la chiave della mia bocca (la chiave)

Sono già pronta, mi interessi solo tu

Passeremo la vita intera (insieme)



(Pre-Ritornello)

Tante auto e diamanti

Un aereo con inciso il mio nome davanti

Tutto quello che possiedo ha un prezzo solo se

Lo divido insieme a te, yeah-yeah



(Ritornello)

Tutto quello che ho è per te, per te (Wuh)

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Solo per te, per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Solo per te, per te (Il tuo ragazzo, mamacita)



(Strofa 3)

Se tu mi dai tutta la tua roba/ti concedi completamente, baby (Uh-uh)

Ucciderei per te, rischierei la mia vita per te, amore mio (Ta-ta, ta-ta)

Anche se sul mio banco bancario non ci fossero migliaia di euro (Sí, sí)

Tutto sarà/sarebbe facile se stai con me , mamá (Baby)

Ho indugiato molto per conoscere il tuo vecchio (Vecchio, vecchio)

Quando tutti mi trattavano come uno bastardo/stronzo

E guardateci, siamo qui

Nessuno credeva che saremmo andati così lontano

Sei nei miei pensieri, baby, tutto il giorno

Il tuo corpo è poesia, uh

Lo ammetto senza problemi, sei la mia debolezza

Ogni volta che te ne vai mi manchi un pochino (Cosa? Cosa?)

Baby, ho bisogno di te, mi fai impazzire, sono stracotto

Non ho fumato nulla poiché già tu mi fai esaltare



(Ritornello)

Tutto quello che ho è per te, per te (Wuh)

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te (Eh)

Solo per te, per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Succeda quel che succeda sono qui per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Solo per te, per te, per te (Wuh)



(Finale)

Ahahahahah

Va bene, va bene

J.Lo, arrivai io

Il tuo ragazzo, mamacit

Testo di “Lonely”

[Intro]

Rudeboyz

Son las cinco ‘e la mañana y yo pensando en ti (Skrrt)

Preguntándome qué hubiera pasa’o (Uh)

Hace tiempo que no me has llama’o

El alcohol no ha ayudado, yeah

Hasta mis hábitos he cambiado, yeah

Una onza de krippy (Yeah-eh)

Por la pena que yo aún no he paga’o

[Chorus]

You’re sayin’ that you’re feelin’ lonely

But you fucked up, baby, I’m sorry

I’m doing so much better without you

Just kill your ego before it kills you

Te necesito, estoy lonely

Si la cagué, baby, I’m sorry

Tú ere’ mi shorty, nadie es igual

Deja el ego, que te va a matar

[Verse 1]

Parce, me estás haciendo mucha falta

Me siento en la cárcel, dame ya de alta (Wuh, wuh, wuh)

La soledad, te juro, está que me mata

Hasta mi perro te extraña, no seas ingrato

Nada tiene sentido si no estás tú (Tú)

Antes no tomaba y ya me muero en el alcohol

Recuerdo en el Rrari cómo hacíamo’ el amor (Mami)

Yo siempre seré tu negrita del Bronx

[Chorus]

Te necesito, estoy lonely (Yeah)

Si la cagué, baby, I’m sorry (I’m sorry)

Tú ere’ mi shorty, nadie es igual (Ay)

Deja el ego, que te va a matar

You’re sayin’ that you’re feelin’ lonely

But you fucked up, baby, I’m sorry (Sorry)

I’m doing so much better without you (Without you)

Just kill your ego before it kills you

[Verse 2]

Papi Juancho (Yeah, nobody like him)

También me sentí enfermo cada que te lloré

Mis lágrimas caen porque sé que la cagué

I wanna love you, you already know, yeah

¿Por qué diablos me mentiste?

Te hice sentir como un chiste

Nadie como yo te quería

No te voy a dar por perdida, ah-ah-ah-ah

[Pre-Chorus]

Admito que pensé en llamarte (No, no)

Pero tenía que empezar a amarme (Baby)

Nunca estuviste cuando te necesité

No te creas, si hasta al más famoso lo boté (Alright)

[Chorus]

Tú dice’ que te sientes lonely

Estoy mejor sin ti, I’m sorry

Cómo yo, dime, ¿quién te va a tratar?

Me heriste el ego, no saber amar

Te necesito, estoy lonely

Si la cagué, baby, I’m sorry

Tú ere’ mi shorty, nadie es igual

Deja el ego, que te va a matar

[Outro]

Yeah, I gotta love me

Yeah-yeah

Maluma, baby (Uh-uh)

Yeah-yeah

J.Lo

Yeah-yeah (Ah-ah, ah-ah-ah)

Rude-Rude-Rudeboyz

Mamacita (Ah)

You know how much I love you, right?

I know

I’m just here to tell you that

What?

I fuckin’ miss you, I just, I just need you

Muah

Too bad

Once again, jajaja

Royalty Records, huh

Don’t come over here with that shit

Traduzione di “Lonely”

(Intro)

Rudeboyz

Sono le cinque del mattino e sto pensando a te (Skrrt)

Chiedendomi cosa sarebbe successo (Uh)

Non mi chiami da molto tempo

L’alcol non ha aiutato, sì

Anche le mie abitudini sono cambiate, sì

Un’oncia di krippy (Sì-eh)

Per la penale che non ho ancora pagato

(Ritornello)

Stai dicendo che ti senti solo

Ma hai fatto un casino, piccola, mi dispiace

Sto molto meglio senza di te

Uccidi il tuo ego prima che ti uccida

Ho bisogno di te, sono solo

Se ho sbagliato, piccola, mi dispiace

Sei la mia piccolina, nessuno è lo stesso

Lascia l’ego, ti ucciderà

(Strofa 1)

Parce, mi manchi davvero

Mi sento in prigione, registrami ora

La solitudine, lo giuro, mi uccide

Manchi anche al mio cane, non essere ingrato

Niente ha senso se non ci sei (tu)

Prima non bevevo e sto già morendo di alcol

Ricordo nella Rrari come abbiamo fatto l’amore (mamma)

Sarò sempre il tuo negro del Bronx

(Ritornello)

Ho bisogno di te, sono solo (yeah)

Se ho sbagliato, piccola, mi dispiace (mi dispiace)

Sei il mio piccoletto, nessuno è lo stesso (Ay)

Lascia l’ego, ti ucciderà

Stai dicendo che ti senti solo

Ma hai fatto un casino, piccola, mi dispiace (scusa)

Sto molto meglio senza di te (senza di te)

Uccidi il tuo ego prima che ti uccida

(Strofa 2)

Papi Juancho (Sì, nessuno come lui)

Mi sentivo anche male ogni volta che piangevo con te

Le mie lacrime scendono perché so di aver sbagliato

Voglio amarti, lo sai già, sì

Perché diavolo mi hai mentito?

Ti ho fatto sentire come uno scherzo

Nessuno ti amava come me

Non ho intenzione di rinunciare a te, ah-ah-ah-ah

(Pre-Ritornello)

Ammetto di aver pensato di chiamarti (No, no)

Ma ho dovuto iniziare ad amare me stesso (Baby)

Non c’eri mai quando avevo bisogno di te

Non crederci, se buttassi via anche il più famoso (Va bene)

(Ritornello)

Dici ‘che ti senti solo

Sto meglio senza di te, mi dispiace

Come me, dimmi, chi ti tratterà?

Hai ferito il mio ego, non sapendo come amare

Ho bisogno di te, sono solo

Se ho sbagliato, piccola, mi dispiace

Sei la mia piccolina, nessuno è lo stesso

Lascia l’ego, ti ucciderà

(Finale)

Sì, devo amarmi

Si si

Maluma, piccola (Uh-uh)

Si si

J.Lo

Sì-sì (Ah-ah, ah-ah-ah)

Rude-Rude-Rudeboyz

Mamacita (Ah)

Sai quanto ti amo, vero?

Lo vedi

Sono qui solo per dirtelo

Que?

Mi manchi, ho solo, ho solo bisogno di te

Muah

Peccato

Ancora una volta, hahaha

Registri di royalty, eh

Non venire qui con quella merda