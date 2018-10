L’avvocato Jimmy McGill prosegue con il suo percorso, tra la carriera da avvocato interrotta, la ricerca di nuovi lavori e di una nuova identità per riprendere la sua scrivania e nuovi casi.

Better Call Saul mostrerà gli attori di cui ci siamo innamorati in Breaking Bad? Ci sono stati tantissimi commenti su questa possibilità e tanti esiti positivi da parte di Aaron Paul (Jesse Pinkman) e Brian Cranston (Walter White).

Motivo di delusione per i fan che seguono la quarta stagione di Better Call Saul è la mancanza di questo crossover, ancora troppo prematuro rispetto alla cronologia degli eventi, ma ci siamo quasi.

Recentemente è stato chiesto ad Aaron, dove sarebbe stato Jesse dopo qualche anno dal finale di Breaking Bad e, pensando alla possibilità di un crossover, ha spiegato:

“Mi piacerebbe pensare che lui stia vivendo in pace da qualche parte, forse in Nuova Zelanda o in Canada, costruendosi qualcosa.”

“Ma la verità è che le sue impronte digitali sono dappertutto in quel massacro, e lui è ricercato.”

“Chissà, forse apparirà in Better Call Saul. Noi abbiamo alzato le mani. Qualunque cosa [il creatore] ci chieda Vince Gilligan, saremmo felici di dire di sì, non importa per cosa. Solo perchè abbiamo molta fiducia in lui, sappiamo che ci guiderà.”