Charlie’s Angels: dalla serie al film reboot, una sfida raccolta da Elizabeth Banks per celebrare le donne.



Un nuovo inizio attende gli Angeli.

Prima di scoprire tutte le novità del reboot di Charlie’s Angels, facciamo un breve ripasso della storia delle tre investigatrici e del viaggio che le sta riportando di nuovo sugli schermi.

Due anni fa ha compiuto 20 anni una delle serie tv degli anni ’70, Charlie’s Angels, che ha raccontato per anni la storia di tre investigatrici (Sabrina alias Kate Jackson, Jill alias Farrah Fawcett e Kelly alias Jaclyn Smith) che lavorano per Charlie Townsend, il misterioso titolare della Townsend Detective Agency dal volto sconosciuto e dall’affascinante voce.

La prima puntata della serie tv di Charlie’s Angels

La prima puntata andò in onda su Abc il 22 settembre 1976; l’avventura degli angeli iniziò così: “C’erano una volta tre ragazze che frequentavano l’Accademia di Polizia. Oltre a essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via, e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie”.

Il successo riscosso dalle 5 stagioni della serie, andata in onda fino al 1981, è stato così grande da suscitare in registi e produttori il desiderio di mettere la storia al centro di un film e del suo sequel: “Charlie’s Angels” e “Charlie’s Angels – Più che mai”, usciti nelle sale cinematografiche rispettivamente nel 2000 e nel 2003 riscuotendo un grande successo al botteghino.

Per interpretare le tre agenti al servizio di Charlie, vennero scelte Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

Il film sulle Charlie’s Angels

Come sappiamo, nel settembre 2015 Sony Pictures Entertainment ha annunciato che stava per riprendere le fila della storia narrata nella serie di Charlie’s Angels con un film diretto da Elizabeth Banks.

Le riprese del reboot di Charlie’s Angels sono iniziate lo scorso 24 settembre, con Bill Pope (noto per aver lavorato a personaggi come The Matrix , Baby Driver e Spider-Man 3) come direttore della fotografia.

La stesura della sceneggiatura è stata affidata da Sony a Evan Spiliotopoulos; il film sarà poi supervisionato da Andrea Giannetti. La produzione è stata affidata ai due autori della serie Narcos, Doug Miro e a Carlo Bernard, e ad Elizabeth Banks.

Dopo il successo riscosso dal musical Pitch Perfect 2 (2015), l’attrice è pronta per cimentarsi con il reboot di Charlie’s Angels nel ruolo non solo di attrice, ma anche di regista.

“Charlie’s Angels è una sorta di marchio autorizzato che, sin dal suo debutto negli anni ’70, celebra la donna”, ha dichiarato l’attrice, aggiungendo: “Charlie’s Angels, per me, è uno dei titoli che meglio ha saputo celebrare l’autonomia e l’emancipazione femminile. Lo ha fatto negli anni Settanta, con la serie tv. Poi, nei primi anni Duemila, con i film di Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu».

La data di rilascio del film reboot di Charlie’s Angels spostata a novembre 2019

Dopo la conferma del progetto del reboot di Charlie’s Angels, nel maggio 2017, era stata comunicata come data di rilascio del film il 7 giugno 2019, successivamente spostata al 27 settembre 2019 (per le sale cinematografiche di Regno Unito e Stati Uniti).

Nonostante le riprese siano già iniziate, è giunta negli scorsi giorni la notizia che la data di uscita nelle sale del reboot di Charlie’s angels è stata nuovamente spostata, questa volta al 1 novembre 2019.

Questa scelta di Sony Pictures è stata evidentemente dettata dalla volontà di approfittare del rinvio della data di uscita di Wonder Woman 1984 al 6 giugno 2020 per riempire lo spazio lasciato vuoto nella programmazione.

La trama del reboot di Charlie’s Angels:

Una generazione tutta femminile composta da agguerriti Angeli connessi in tutto il globo.



Come dichiarato dalla Banks, il film che vedremo nel 2019 racconterà una storia che sarà una copia ma una versione ampliata rispetto all’ originale e ricca di sorprese.

L’agenzia di Charlie si è considerevolmente ampliata, divenendo un colosso con sedi situate in ogni parte del mondo che forniscono servizi di intelligence rivolgendosi ad una vasta clientela di privati.

A soddisfare i loro bisogni, un team di centinaia di agenti.

“Questa pellicola onorerà il lascito di Charlie Townsend e della sua agenzia, introducendo però una nuova generazione di angeli moderni e internazionali” ha dichiarato Elizabeth Banks.

La storia raccontata nel reboot si concentra su una delle squadre di angeli operanti nel pianeta: quella formata da Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott.

Una delle foto scattate sul set di Amburgo ritrae un’agguerrita Kristen Stewart che indossa guanti di protezione e grintosi pantaloni di pelle mentre corre impugnando una pistola.

Lo scatto conferma quanto dichiarato dall’ attrice sulla nuova direzione data alla storia: il nuovo inizio escluderà l’impronta kitsch che aveva caratterizzato i precedenti film, segnando la nascita di una nuova generazione di Angeli e concentrandosi sui rapporti tra le protagoniste, delle vere e proprie combattenti, unite e decise a collaborare in armonia per risolvere i casi a loro affidati.

Patrick Stewart, che vestirà i panni di Bosley, spalla di Charlie, ha dichiarato scherzando:” Non sono solo le tre: le donne di tutto il mondo sono connesse e si aiutano a vicenda”.

Tra le sorprese che il reboot promette ci sarà non solo l’entrata in azione di più di una squadra di Angeli, ma anche la particolarità del personaggio di Bosley, la fidata spalla di Charlie: è lui che subirà lo stravolgimento più sostanziale rispetto al Bosley della serie tv e dei precedenti film.

Il nome “Bosley” sarà nel reboot una sorta di nickname o nome in codice che identificherà non tanto un preciso personaggio ma piuttosto un ruolo ben definito, quello di diretto portavoce di Charlie, svolto da persone diverse in ognuna delle sedi dell’agenzia di Charlie.

Il cast di Charlie’s Angels: Elizabeth Banks nel ruolo di uno dei “Bosley”



I tre angeli ufficialmente confermati come membri del team di Charlie già negli scorsi mesi sono Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska.

Per quanto riguarda Bosley, nel telefilm l’assistente di Charlie chiamato a supportare gli Angeli nel compimento delle loro missioni era interpretato da David Doyle; nei film da Bill Murray.

Ad interpretare i diversi “Bosley” del reboot saranno Patrick Stewart, Elizabeth Banks e Djimon Hounsou.

Nel cast hanno fatto recentemente ingresso Chris Pang (Colin Khoo in “Crazy Rich Asians”), Nat Faxon (“Friends From College” su Netflix), Jonathan Tucker (“Next Three Days” e “The Kingdom”) e Luis Gerardo Méndez, che sarà un personaggio chiamato The Saint.