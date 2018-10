Labyrinth e le novità sulla nuova produzione

Pare che il sequel di Labyrinth stia procedendo con aggiornamenti concreti da parte del regista.

Inizialmente, il musical fantasy nato negli anni ’80, e interpretato da David Bowie, avrebbe avuto un sequel diretto da Fede Alvarez, ma non ci sono state altre notizie a riguardo.

Adesso il progetto è di nuovo in carreggiata ed è stata scritta anche la sceneggiatura. L’entusiasmo è alle stelle, non sono stati svelati molti dettagli a tal proposito, è una missione molto delicata quella di riportare in vita un classico così importante, diventato un cult della storia del cinema.

Alvarez ha pranzato con Lisa Henson (produttrice cinematografica) e racconta dell’incontro a Fandango:

“Non si sa mai, e proprio adesso, sto terminando questo film quindi non sto pensando neanche a quello che farò dopo. Posso solo dirti che ho pranzato con lei ed è stato grandioso.”

Il personaggio di Bowie non dovrebbe esserci nel nuovo ‘labirinto’.

Il cult che ha portato un’intera generazione in posti magici e nascosti, sarà raccontato in chiave differente dalla nuova produzione, che non cerca di creare un sequel, ma di proporre una nuova storia all’interno del favoloso e conosciuto mondo di Labyrinth.

Chi saranno i nuovi volti della favola? Che sarà una Goblin Witch nel labirinto?