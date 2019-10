Il nuovo singolo dei Coldplay è Orphans, una poesia in musica dedicata agli orfani di guerra.

Pubblicata oggi e disponibile in tutti gli store, Orphans è il nuovo singolo dei Coldplay, accompagnata anche dal video ufficiale. La canzone anticipa l’album Everyday LiFe che uscirà il prossimo 22 novembre, e ci regala quindi un assaggio di quello che sarà il disco.

Orphans si presenta in perfetto stile Coldplay, con la voce di Chris Martin che come sempre rende caldo ogni testo da lui scritto. In particolare il testo di Orphans ha un significato molto importante. In questa canzone, infatti, vengono raccontate e cantate le vite di alcuni orfani di guerra, che non abbandonano sogni e speranze dopo la fine del conflitto.

Un messaggio importante e di speranza, reso attraverso immagini poetiche, semplici e bellissime.

Ancora una volta i Coldplay incantano con una canzone che, sebbene non si discosti molto da quello alla quale ci hanno abituati, regala emozioni nuove, grazie a un continuo sperimentare sonoro.

Il video di Orphans dei Coldplay

Per quanto riguarda il video ufficiale di Orphans, Chris Martin e gli altri Coldplay si mostrano in un filmato in stile vintage. Alcune scene li ritrae mentre suonano in giro, in veste di artisti di strada; altre insieme in edifici fatiscenti, e in mezzo alle persone.

Un video semplice che però si accompagna molto bene alla musica, al testo e al messaggio che i Coldplay vogliono lanciare con questa canzone.

Qui di seguito troverai il testo integrale e la traduzione della canzone. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

Testo e traduzione di Orphans

Rosaleen of the Damascene

Yes, she had eyes like the moon

Would have been on the silver screen

But for the missile monsoon

She went woo woo woo woo oh-oh-oh

Indigo go up to heaven today woo woo woo woo oh-oh-oh

With bombs going boom ba-boom-boom

She said

I wanna know when I can go

Back and get drunk with my friends

I wanna know when I can go

Back and be young again

Baba would go where the flowers grow

Almond and peach trees in bloom

And he would know just when and what to sow

So golden and opportune

He went woo woo woo woo oh-oh-oh

Tulips the colour of honey today

It’s true true, woo woo oh-oh-oh

With bombs going boom ba-boom-boom

He said

I wanna know when I can go

Back and get drunk with my friends

I wanna know when I can go

Back and be young again

Cherub seraphim soon

Come sailing us home by the light of the moon

I wanna know when I can go

Back and get drunk with my friends

I wanna know when I can go

Back and be young again

I guess, we’ll be raised on our own then

I wanna be with ’till the world ends

I wanna be with ’till the whole world ends

Rosaleen di Damasco

sì lei aveva gli occhi come la luna

sarebbe stata sul grande schermo

ma per il monsone missilistico

lei faceva «woo woo woo woo oh-oh-oh»

l’indaco oggi sale verso il paradiso

con le bombe che cadono

lei dice

voglio sapere dove posso andare

tornare e ubriacarmi con i miei amici

voglio sapere dove posso andare

tornare e sentirmi di nuovo a casa

Baba andrebbe dove crescono i fiori

Gli alberi di pesco e mandorlo sono fioriti

e lui saprebbe di certo cosa e quando seminare

così dorato e opportuno

lui faceva «woo woo»

i tulipani oggi hanno il colore del miele

è vero

con le bombe che fanno boom boom

lui dice

voglio sapere dove posso andare

tornare e ubriacarmi con i miei amici

voglio sapere dove posso andare

tornare e sentirmi di nuovo giovane

Cherubino il serafino

riportaci a casa al chiaro di luna

voglio sapere dove posso andare

tornare e ubriacarmi con i miei amici

voglio sapere dove posso andare

tornare e sentirmi di nuovo a casa

voglio esserci fino a che la guerra non finisce