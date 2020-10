Cancellazione a sorpresa da parte di Netflix.

Away, la serie tv fantascientifica con Hilary Swank che aveva debuttato a settembre con la sua prima stagione, non è stata rinnovata per una seconda. L’annuncio è arrivato circa sei settimane dopo il debutto dello show su Netflix, ma non si hanno ancora commenti e spiegazioni a riguardo da parte del colosso mondiale dello streaming.

Tutti, però, adesso si chiedono: perché Away è stata cancellata?

Stando a quello che dice Esquire le motivazioni potrebbero essere due e non hanno niente a che vedere con i bassi ascolti. Infatti, subito dopo il suo debutto, la serie è balzata nella top ten degli show più visti su Netflix, dove ha trascorso diverse settimane. Proprio questa immediata popolarità aveva lasciato intendere un sicuro e indolore rinnovo. Invece, qualcosa sarà andato storto e avrà fatto cambiare idea ai produttori.

Ma torniamo alle teorie di Esquire: costi di produzione troppo elevati e incertezze da pandemia. Secondo quanto riferito, infatti, Away è costato a Netflix circa 6 milioni di dollari per episodio, rendendolo uno degli show Netflix più costosi di sempre. Chi l’ha visto, infatti, avrà sicuramente notato che gli effetti speciali sono parecchi e fatti bene, operazioni che richiedono sicuramente tanto tempo e risorse, che in questo momento particolare non sono proprio scontati.

La seconda teoria di Esquire è che sia stata proprio la pandemia che ha colpito tutto il mondo a convincere Netlflix a cancellare Away. Infatti, potrebbe anche essere possibile che le incertezze sulla situazione che stiamo vivendo, l’ombra di un nuovo lockdown e le conseguenti sfide che le produzioni televisive e cinematografiche devono affrontare, abbiano portato Netflix a prendere questa drastica decisione, decidendo di puntare su serie più semplici da produrre. Infatti, nonostante Netflix negli scorsi mesi sia tornata a produrre film e serie tv con un rigoroso protocollo di sicurezza COVID-19, la situazione rimane complicata. Lo stesso colosso dello streaming aveva detto:

“Le attuali tendenze di infezione creano maggiore incertezza per le nostre produzioni negli Stati Uniti.”

Ma cosa è successo nella prima stagione di Away?

Nei primi e, a questo punto, ultimi dieci episodi dello show abbiamo seguito le vicende di Emma Green (Hilary Swank), un’astronauta che deve lasciare la sua famiglia per guidare un equipaggio spaziale internazionale in una pericolosa missione su Marte dalla durata di tre anni che, se dovesse avere successo, sancirebbe il primo sbarco umano sul pianeta rosso. La prima stagione ci lascia con tante domande irrisolte, dinamiche personali non completamente chiuse e un tema principale: l’equipaggio dell’Atlas, atterrato finalmente su Marte, riuscirà a sopravvivere?

Purtroppo a questa domanda non avremo mai una risposta.