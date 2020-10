“Ci sono davvero mancati. Due episodi speciali di ‘Euphoria’ arriveranno presto. Il primo è previsto per il 6 dicembre”.

E’ così che, sul proprio profilo Instagram, Zendaya annuncia l’arrivo di due episodi speciali della serie tv HBO di cui l’attrice è protagonista e che l’ha vista trionfare agli Emmy come Miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

Euphoria, serie tv prodotta da HBO e trasmessa in Italia da Sky Atlantic uscita nel 2019, tornerà dunque presto nelle vite dei migliaia spettatori che si aspettavano già nel 2020 una seconda stagione. Il primo episodio speciale si chiamerà “Trouble Don’t Last Always” e vedrà la protagonista Zendaya alle prese con i festeggiamenti del Natale.

Ma cosa era successo nel finale della prima stagione?

Nell’ultimo episodio della prima stagione vediamo Rue (Zendaya) chiedere a Jules (Hunter Schafer) di lasciare la città insieme per poi tirarsi indietro all’ultimo momento per stare vicina alla famiglia. Rimani così ancora una volta sola, mentre l’amica sale sul treno. La serie finisce con Rue che, dopo mesi di apparente sobrietà, rientra nel tunnel della dipendenza. Il primo episodio speciale di Euphoria partirà proprio da questo momento?

Cosa aspettarsi dagli episodi speciali?

Secondo quanto scritto nel comunicato stampa inviato da HBO, sembra che sarà sicuramente così:

“Dopo essere stato lasciata da Jules alla stazione dei treni e aver avuto una ricaduta, il primo episodio speciale segue Rue mentre celebra il Natale. Scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson, l’episodio, intitolato “Trouble Don’t Last Always” (I problemi non durano per sempre) vedrà presente anche Colman Domingo, già apparso nella prima stagione”.

Colman Domingo, interpreta Ali, un uomo che supporterà Rue nel corso degli incontri dei narcotici anonimi. Non si ha nessuna notizia o anticipazione, invece, sul secondo episodio speciale di Euphoria, né la sua data di uscita né la trama.

Cosa sappiamo della seconda stagione?

Oltre ai due episodi speciali, non si hanno molte notizie su data, trama o riprese della seconda stagione. Angus Cloud (che interpreta lo spacciatore diventato angelo custode di Rue, Fez) ha detto a Hypebeast che la seconda stagione avrebbe dovuto essere girata a marzo 2020. Ma quando la pandemia di coronavirus è iniziata negli Stati Uniti a marzo, HBO ha annunciato che ha ritardato l’inizio della produzione di Euphoria. A parte questo, non ci sono molte altre notizie. Jacob Elordi, che in Euphoria interpreta Nate Jacobs, ha detto a Entertainment Weekly a proposito del suo personaggio:

“Qualunque cosa sia, voglio che abbia una vita e voglio che sia onesto. Non ho davvero remore su quale direzione vada. Voglio dire, ovviamente, sarebbe una bella storia se si rivelasse un vero girasole e illuminasse il mondo. Ma voglio assolutamente che sia vero e reale per la sua esperienza e voglio che abbia un senso”.

Insomma, le intenzioni di produrre la seconda stagione di Euphoria ci sono tutte. Bisognerà solo attendere l’inizio delle riprese per capire cosa succederà a Rue e agli altri protagonisti dello show. Intanto, questi due episodi speciali smorzeranno un po’ la tensione per l’attesa!