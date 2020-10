Harry Styles presenta al pubblico il nuovo singolo “Golden” tratto dall’ultimo album: uscito il video ufficiale

Il nuovo singolo di Harry Styles estratto dal suo album “Fine Line” è stato ufficialmente deciso: si tratta di “Golden“, la prima traccia del disco. Pubblicato oggi il suo video ufficiale girato proprio qui in Italia sulla Costiera Amalfitana, dove era stato avvistato il mese scorso al lavoro.

Un brano solare rappresentato da un video che ha voluto trasmettere spensieratezza. Il cantante inglese è perfettamente riuscito nel suo intento. Corre infatti per le strade italiane tra tuffi in acqua, balletti e sorrisi sinceri.

“Golden è una delle prime canzoni che ho finito mentre lavoravo all’album ed è sempre stata una fonte di gioia per me” -ha dichiarato- “Volevo che il video potesse catturare proprio questo. Mi piacerebbe pensare che possa migliore l’umore di qualcuno. Lo ha fatto con me“.

Harry Styles nel video di Golden

Si tratta del quinto singolo estratto dall’album, dopo “Lights Up“, “Adore You“, “Falling” e il tormentone estivo “Watermelon Sugar“, risultato uno dei brani più ascoltati della stagione. Al momento non è dato sapere se questo chiuderà un’era o se deciderà di farne uscire altri.

Al momento Styles si trova a Los Angeles dove sono iniziate le riprese del film diretto da Olivia Wilde “Don’t Worry Darling“, di cui lui sarà protagonista insieme a Florence Pugh. Si tratta del secondo progetto cinematografico per il giovane, dopo il debutto come attore nel film di Christopher Nolan, “Dunkirk“.

Questo 2020 avrebbe dovuto vedere il cantante impegnato in un tour mondiale che lo avrebbe portato anche in Italia. L’emergenza sanitaria ha causato lo slittamento delle date anche se non è ancora chiaro se quelle attuali potranno avvenire o se subiranno un’ulteriore modifica.

In attesa di scoprilo, godetevi il video di “Golden” e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione testo di Golden di Harry Styles

[Verso 1]

Oro, oro, oro, appena apro gli occhi

Mantienilo, attenzione, nella speranza, riportami indietro alla luce

So che eri troppo brillante per me

Sono senza speranze, spezzato, quindi aspettami nel cielo

Abbronzami la pelle al punto giusto

Sei così prezioso

[Ritornello]

Sei così prezioso

Sono fuori di testa e so che tu hai paura

Perché i cuori vengono spezzati

[Verso 2]

Non voglio restare solo

Non voglio restare solo quando finisce

Non voglio fartelo sapere

Non voglio restare da solo

Ma riesco a sentirlo mentre mantiene la presa

Ti percepisco mentre prendi il controllo

Di quello che sono e tutto ciò che ho sempre saputo

È che amarti è l’antidoto

Prezioso

[Ritornello]

Sei così prezioso

Nn voglio restare solo

Sei così prezioso

Sei così prezioso

Sono fuori di testa e so che hai paura

Perché i cuori si spezzano

[Bridge]

So che hai paura perché sono così aperto

[Ritornello]

Sei così prezioso

Nn voglio restare solo

Sei così prezioso

Sei così prezioso

Sei così prezioso

Sono fuori di testa e so che hai paura

Perché i cuori si spezzano

Testo di Golden di Harry Styles

[Verse 1]

Golden, golden, golden as I open my eyes

Hold it, focus, hoping, take me back to the light

I know you were way too bright for me

I’m hopeless, broken, so you wait for me in the sky

Brown my skin just right

You’re so golden

[Chorus]

You’re so golden

I’m out of my head, and I know that you’re scared

Because hearts get broken

[Verse 2]

I don’t wanna be alone

I don’t wanna be alone when it ends

Don’t wanna let you know

I don’t wanna be alone

But I can feel it take a hold

I can feel you take control

Of who I am, and all I’ve ever known

Lovin’ you’s the antidote

Golden

[Chorus]

You’re so golden

I don’t wanna be alone

You’re so golden

You’re so golden

I’m out of my head, and I know that you’re scared

Because hearts get broken

[Bridge]

I know that you’re scared because I’m so open

[Chorus]

You’re so golden

I don’t wanna be alone

You’re so golden

You’re so golden

You’re so golden

I’m out of my head, and I know that you’re scared

Because hearts get broken