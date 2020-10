Arriverà il prossimo 4 dicembre il nuovo album di Ligabue dal titolo 7, annunciato oggi dal rocker di Correggio che è pronto per festeggiare con questo disco i 30 anni della sua carriera.

Nell’album troverà posto anche l’ultimo singolo del cantante, dal titolo La Ragazza dei tuoi Sogni, presentata lo scorso settembre. 7 uscirà sotto forma di cofanetto celebrativo per i 30 anni di carriera di Ligabue, un pezzo imperdibile per tutti i fan che da anni si lasciano cullare dalle note di canzoni intramontabili.

Cosa conterrà 7 il nuovo album di Ligabue

Il numero 7 che dà il titolo all’album sarà un numero ricorrente nel cofanetto celebrativo. Si tratterà infatti di una raccolta di 77 + 7 brani. 7 saranno gli inediti del nuovo album; 77 saranno invece una selezione di brani tra i più famosi e amati del rocker, quelli che ne hanno contraddistinto la carriera e che riassumono al meglio la sua musica.

Purtroppo il periodo di pandemia che stiamo vivendo non ha permesso a Ligabue di festeggiare con un grande concerto a Campovolo i suoi 30 anni di carriera, per questo è stata decisa poi la presentazione almeno de La Ragazza dei tuoi Sogni in una Campovolo deserta. Il concerto celebrativo, invece è stato spostato al mese di giugno del 2021, e per il momento rimane confermato.

La tracklist di 7 di Ligabue

Ecco le tracce che andranno a comporre il nuovo album di Ligabue 7:

1 – La ragazza dei tuoi sogni

2 – Mi ci pulisco il cuore

3 – Si dice che

4 – Un minuto fa

5 – Essere umano

6 – Oggi ho perso le chiavi di casa

7 – Volente o nolente

Riguardo ai 77 singoli storici non sappiamo ancora quali saranno i grandi successi scelti, ma sicuramente troveremo canzoni alla stregua di Certe Notti e altri successi mondiali di Ligabue. Un cofanetto assolutamente da non perdere.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.