Un nuovo progetto filmico coinvolge, nel ruolo di attrice protagonista e co-produttrice, la bellissima Scarlett Johansson, si tratta di Bride, un dramma fantascientifico in lavorazione per Apple TV e A24.

Come suggerisce il titolo, il film parlerà di una sposa, una moglie, una figura spesso secondaria in una coppia incentrata sul maschilismo che con Bride vuole metaforicamente e realmente tornare protagonista e padrona della propria identità.

La trama di Bride con protagonista Scarlett Johansson

Il film parla di una donna creata per essere la moglie perfetta per via dell’ossessione di un brillante imprenditore. Quando la sposa rifiuterà il suo creatore, sarà costretta a scappare e a sopravvivere in un mondo che in realtà la vede come un mostro. Nel suo viaggio però, la donna imparerà a conoscere se stessa, a riconoscersi come un individuo a sé stante e a creare quindi la propria vita e il proprio futuro.

Per il momento non si conoscono altri dettagli della trama, ma appare già chiaro l’intento della storia, che mira a ridare alla sposa, ombra di un marito, la propria individualità e libertà, intellettuale e sociale.

A tal proposito la stessa attrice protagonista, Scarlett Johansson, ha voluto spiegare l’importanza del proprio personaggio:

E’ tempo che la Sposa esca dall’ombra della sua controparte maschile e ritrovi se stessa da sola. Lavorando al fianco di Rebecca Angelo e Lauren Schuker Blum, Sebastian ed io siamo estremamente entusiasti di emancipare questa classica anti eroina e rianimare la sua storia per riflettere il cambiamento che vediamo nel nostro oggi Scarlett Johansson

Il film sarà diretto dal regista cileno Sebastián Lelio. La sceneggiatura del film è stata scritta dallo stesso Lelio insieme a Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, già autori della serie tv di successo Orange Is the New Black.

Il film, del quale non si conosce ancora la data d’uscita, sarà disponibile sulle piattaforme streaming di Apple TV e A 24.

Cosa ne pensi della trama di Bride? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.