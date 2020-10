Dopo la cover di Rimmel, Tiziano Ferro annuncia il suo nuovo singolo in arrivo per la presentazione dell’album Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri, album composto interamente da cover di grandi artisti della musica italiana. Si tratta di E ti vengo a Cercare, meraviglioso capolavoro di Franco Battiato che Tiziano Ferro reinterpreterà a suo modo e con la sua sensibilità.

La canzone E ti vengo a Cercare fu pubblicata nel 1988 come parte dell’album Fisiognomica di Franco Battiato; ora nella versione di Tiziano Ferro, arriverà in rotazione radiofonica il prossimo 30 ottobre, mentre l’uscita dell’album di cover Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri è previsto per il 6 novembre.

Insieme al brano, verrà pubblicato anche il video ufficiale di E ti vengo a Cercare, che pare essere già pronto.

Tiziano Ferro canterà E ti vengo a Cercare

La scelta del brano è molto sentita da parte di Tiziano Ferro, che sente E ti vengo a Cercare come una canzone particolarmente attuale, nonostante siano passati tanti anni.

Ecco le parole usate da Tiziano Ferro per spiegare la sua scelta:

Questa canzone che sento appartenere al mio DNA, perché parla di spiritualità e del rapporto con Dio. Solo Franco avrebbe potuto scrivere una canzone ancora così attuale, dopo oltre 30 anni. Una frase come “Questo secolo ormai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà’” troverebbe senso sempre, sicuramente lo trova in questo momento storico. Non devo dire nulla di Franco Battiato che non si sappia già […] ho avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui per il mio disco Alla Mia Età, scrivendo e registrando insieme “Il tempo stesso”, ma il vero miracolo è avvenuto nella mia primissima infanzia, quando le sue canzoni complesse ma così empatiche mi hanno protetto e salvato dalle paure di un momento molto fragile. Tiziano Ferro

