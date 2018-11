Arriva a Milano Edoardo Bennato con il tour “Pinocchio & Company”.

Il cantautore napoletano napoletano si esibirà nella serata del 27 novembre presso il Teatro degli Arcimboldi del capoluogo milanese. Questa è una delle tante tappe del tour che il musicista sta portando avanti per celebrare i quarant’anni dall’uscita di “Burattino senza fili”.

Il “Pinocchio & Company Tour 2018”

Durante il tour, Bennato racconta dei buoni e dei cattivi, partendo proprio dall’ultimo singolo. “Mastro Geppetto”, ma anche con i singoli che lo hanno reso famoso. Accanto a lui c’è una band di cinque componenti, ovvero Giuseppe Scarpato, Raffaele Lopez, Gennaro Porcelli, Roberto Perrone, Arduino Lopez e gli Archi del Quartetto Flegreo, nato a Napoli nel 2002.

A rendere ancora più magico con lo spettacolo, non ci sarà solamente la musica bensì una costante interazione con il pubblico presente e i video durante tutte le tre ore di esibizione, dove uno dei rocker più storici di tutta Italia dimostrerà ancora una volta il suo talento.

Ma il tour non inizierà con la data di Milano, poiché è già partito da alcune settimane, precisamente il 6 novembre da Trieste, per poi passare per Bologna, Genova, Torino, Napoli, Verona, Aosta, sino ad arrivare alla data di Milano, proseguendo successivamente verso Roma, Firenze, Catania, Bari, Assisi fino a raggiungere l’ultima data a Cremona, anche se potrebbero essere aggiunte altre mete secondo alcune indiscrezioni.

Non “Sono solo canzonette”

Questo tour 2018, continua a confermazione il successo di Bennato sulle scene nazioni, protagonista di carriera ricca di successi, ancora oggi ascoltati e contenuti in una grande raccolta discografica.

Come dimenticare “Viva la Mamma” , “Sono solo Canzonette” oppure “L’isola che non c’è“? A questi successi ormai intramontabili potrà essere aggiunta anche “Mastro Geppetto”, sognando un mondo dove i potenti e i cattivi vengono sbeffeggiati sulle note dei buoni.