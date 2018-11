Già lo scorso agosto la coppia era stata paparazzata su un set di Havana da una rivista cubana, ma sabato 24 novembre la collaborazione tra Donald Glover e Rihanna è diventata ufficiale: tramite la proiezione del primo trailer è stata infatti annunciatala la realizzazione di un nuovo film intitolato “Guava Island”, che vedrà come attori protagonisti le due celebrità internazionali.

L’inaspettata clip, proiettata eccezionalmente in occasione del PHAROS festival tenutosi in Nuova Zelanda, si apre con l’immagine solitaria di Glover mentre intona un brano con la sua chitarra, che viene però presto raggiunto sulla scena dalla bellissima Rihanna.

“Viviamo in un paradiso ma nessuno dei due ha in realtà né il tempo né i mezzi per vivere qui”: è la frase che pronuncia Glover nel frenetico filmato.

Il trailer non è ancora stato pubblicato in via ufficiale su alcun canale youtube, ma sulla piattaforma è per ora disponibile un filmato amatoriale girato durante la proiezione della clip:

Come già rivelato in precedenza, il film è stato diretto da Hiro Murai, regista che aveva già collaborato con Glover nella realizzazione del video musicale di “This Is America”, rilasciato nei primi mesi del 2018. Murai aveva inoltre dato il proprio contributo anche in alcuni episodi della serie televisiva “Atlanta”, di cui Glover ne risulta essere attore protagonista, nonché sceneggiatore, direttore artistico e produttore esecutivo.

Donald Glover, celebre rapper statunitense che ha raggiunto la fama mondiale tramite il controverso brano “This Is America”, da tempo si è affermato sulla scena cinematografica e televisiva come attore di talento: numerose sono le sue interpretazioni in film di grande successo, come “The Martian”(2015) e “Solo: A Star Wars Story”(2018).

L’artista ha anche partecipato alla realizzazione del nuovo e attesissimo live action del film Disney “Il Re Leone”, dando voce al personaggio di Simba.

Per quanto riguarda la presenza della bellissima Rihanna nel ruolo di co-protagonista del film, questa non risulta essere la sua prima prova attoriale: abbiamo difatti già potuto constatare la versatilità della cantante domenicana in “Valerian e la città dei mille pianeti” (2017) e “Ocean’s Eight”(2018).