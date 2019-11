Dopo la conferma ufficiale dell’arrivo del film su Black Adam, interpretato dall’attore Dwayne Johnson, ecco che ci viene svelato direttamente dall’attore protagonista, che il cinecomic porterà nuovi volti nell’universo DC.

In una recente intervista infatti l’attore ha rivelato che il film di Black Adam introdurrà il mondo della JSA, ossia la Justice Society of America. Attenzione però a non confondere la Justice League con la Justice Society perché sono due squadre distinte, nonostante i loro nomi siano apparentemente molto simili.

I supereroi della Justice Society of America

Nel corso dei numerosi fumetti, la Justice Society ha presentato personaggi come Doctor Fate, Doctor Mid-Nite, Flash, Hawkgirl, Hawkman, Green Lantern, Mister Terrific, Power Girl, Sandman e Star-Spangled Kid. Ma per il film Black Adam, probabilmente non tutti questi personaggi avranno un ruolo.

Quello che sappiamo è che la DC era alla ricerca di interpreti per i personaggi di Hawkman, Stargirl e Atom Smasher che a quanto pare saranno quindi presenti nel film, anche se non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma solo indizi.

Hawkman è uno dei presidenti permanenti della JSA. Ai giorni nostri, Hawkman si reincarna come un archeologo chiamato Carter Hall. Si dice che questa versione di Hawkman sia inclusa nella sceneggiatura di Black Adam.



Quindi, se Carter Hall / Hawkman è nella sceneggiatura, e poiché Johnson ha confermato che saremo introdotti alla JSA nel film Black Adam, possiamo fare un’ipotesi plausibile su chi altro verrà incluso come ad esempio Atom Smasher / Albert Rothstein, figlioccio del membro originale della Justice Society.

Sebbene sappiamo che Shazam non apparirà, c’è ancora la possibilità che Hawkgirl e Mr Terrific possano avere cameo, ma purtroppo anche in questo caso non abbiamo conferme. Ci toccherà aspettare per avere altre notizie al riguardo.

E tu cosa ne pensi? Chi vorresti vedere accanto a Dwayne Johnson?