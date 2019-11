Un tweet condiviso sulla pagina ufficiale di Game of Thrones ha nelle ultime ore sorpreso i fan confondendo loro le idee. La frase condivisa sulla pagina Twitter ufficiale cita la celebre frase “Winter is coming” (L’Inverno sta arrivando)… cosa vorrà dire? E perché condividerlo proprio ora?

Tante teorie per Game of Thrones

Lo spettacolo della HBO si è concluso con un sacco di contraccolpi all’inizio di quest’anno e lunedì (25 novembre), il suo account Twitter ufficiale ha inviato un post con un semplice messaggio di tre parole: “L’inverno sta arrivando“.



La frase è ovviamente rimanda alle prime stagioni di Game of Thrones e dato che il tweet è stato pubblicato esattamente un mese prima di Natale, potrebbe essere solo un riferimento alla stagione invernale ormai alle porte.



Ma se fosse qualcosa di più?



Sappiamo che è in lavorazione un prequel di Game of Thrones incentrato sui Targaryen, House of the Dragon, e alcuni vociferano anche di un finale alternativo dell’ultima stagione. Forse è per questo che il semplice tweet ha scosso così tanto gli animi di chi si aspetta qualche importante annuncio da un momento all’altro.

Alcuni fan stanno anche ipotizzando la possibilità di uno spin-off sugli Stark, che potrebbe essere in arrivo. Tuttavia, sembra che la maggior parte dei fan stia ancora pensando alla delusione dell’ultima stagione, e sperano forse in un nuovo finale più soddisfacente.

Le reazioni dei fan

“Si tratta di un anticipo su un annuncio nuovo di zecca o solo dell’arrivo dell’inverno?” ha detto un fan.



“Speriamo che arrivi una stagione 8 migliore”, ha detto un altro.



“È solo uno scherzo, è solo uno scherzo, è solo uno scherzo …” ha aggiunto un altro.

Le reazioni dei fan sono tante e diverse, ma resta da vedere se questo tweet porterà davvero a qualcosa di reale, o è soltanto una frase fine a se stessa, per salutare l’arrivo del prossimo inverno. Una cosa è certa, pare che Game of Thrones abbia lasciato molta insoddisfazione dietro di sé, tanto da scatenare reazioni di questo tipo, e fantasie a dir poco azzardate… quasi delle vere e proprie allucinazioni di massa.

Meglio restare con i piedi per terra, non credi anche tu?