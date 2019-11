La girlband inglese Little Mix –formata da Perrie, Jesy, Jade e Leigh-Anne– ha rilasciato per la prima volta un brano natalizio da poter aggiungere alla playlist che farà da colonna sonora durante i giorni di festa.

Il singolo si intitola “One I’ve Been Missing” e vuole celebrare i momenti vissuti insieme proprio sotto il periodo natalizio, dove anche chi si ritrova a essere lontano dai propri cari la maggior parte dell’anno, il più delle volte avrà modo di riunirsi a loro.

“Perchè sono stata via così a lungo

Ma ho continuato a tenere duro

Perchè ho bisogno di mostrarti

Solo quanto bene ti voglio questo Natale

È la luce nei tuoi occhi?

Non brillano mai così tanto

Ho aspettato tutto l’anno per essere vicino

A colui che mi mancava” Estratto del testo di One I’ve Been Missing

Che sia un partner di vita o un familiare il Natale riuscirà a regalare l’opportunità di stare insieme e recuperare il tempo trascorso distanti gli uni dagli altri.

“Scusa se non sono stata nei paraggi

Ma tu sei stato nella mia mente un milione di volte

Mi farò perdonare ora

Incarteremo i regali

E faremo l’albero insieme” Estratto dal testo di One I’ve Been Missing

L’uscita del singolo è stata annunciata con un video nel quale le quattro ragazze scrivono dei biglietti di auguri ed è stata accompagnata dal Lyric Video dove a fare da cornice al testo troviamo le figure animate delle ragazze in versione elfo.

Terminato il tour che le ha viste fare tappa anche in Italia sembra che la band sia tornata a lavorare a nuova musica che potrebbe rappresentare l’uscita di un nuovo progetto. Intanto nel Regno Unito saranno protagoniste di un reality che avrà lo scopo di formare nuove band e mettere alla prova nuovi talenti. Il programma prenderà vita il prossimo anno.

Nel frattempo dedichiamoci alle festività e iniziamo a entrare nello spirito natalizio con “One I’ve Been Missing”.

Traduzione testo di One I’ve Been Missing – Little Mix

[Intro: Insieme]

A colui che mi è mancato

A colui che mi è mancato

[Verso 1: Jade Thirlwall]

Scusa se non sono stata nei paraggi

Ma tu sei stato nella mia mente un milione di volte

Mi farò perdonare ora

Incarteremo i regali

E faremo l’albero insieme

Stare insieme

Tesoro, non c’è regalo migliore

E ora che ti ho qui

È questo il momento in cui lo sento maggiormente

[Ritornello: Leigh-Anne Pinnock con Perrie Edwards e Jade Thirlwall]

Perchè sono stata via così a lungo

Ma ho continuato a tenere duro

Perchè ho bisogno di mostrarti

Solo quanto bene ti voglio questo Natale

È la luce nei tuoi occhi?

Non brillano mai così tanto

Ho aspettato tutto l’anno per essere vicino

A colui che mi mancava

Questo Natale

[Post-Ritornello: Insieme]

(Tu sei colui che mi è mancato) (Oh-oh-oh-oh)

(A colui che mi è mancato)

A colui che mi è mancato

(Tu sei colui che mi è mancato) (No, oh)

(A colui che mi è mancato)

[Verso 2: Jesy Nelson]

Mi sentivo troppo sola per riuscire a dormire

Ragazzo, quando sei dal lato sbagliato del mondo

Ora con la neve ai nostri piedi (Ooh-ooh-ooh-ooh)

Ci sederemo accanto al fuoco

E prepareremo la scena insieme

Sogniamo insieme

Tesoro, non c’è regalo migliore (Ooh-ooh-ahh)

Ora che ti ho qui (Che ti ho qui)

È questo il momento in cui lo sento di più

[Ritornello: Insieme]

Perchè sono stata via così a lungo

Ma ho continuato a tenere duro (Oh-oh-oh)

Perchè ho bisogno di mostrarti

Solo quanto bene ti voglio questo Natale

È la luce nei tuoi occhi?

Non brillano mai così tanto

Ho aspettato tutto l’anno per essere vicino (Oh-oh-oh-oh)

A colui che mi mancava (Oh-oh-ehi)

Questo Natale

[Post-Ritornello: Insieme]

Tu sei colui che mi mancava

Questo Natale

A colui che mi è mancato

A colui che mi è mancato

Tu sei colui che mi mancava

Questo Natale (Oh-oh)

A colui che mi è mancato

A colui che mi è mancato

Tu sei colui che mi mancava

Questo Natale (Oh-oh)

(A colui) A colui che mi è mancato

(Yeah, oh-oh, nah, nah-oh)

[Outro: Jesy Nelson con Jade Thirlwall]

A colui che mi è mancato

Testo One I’ve Been Missing – Little Mix

[Intro: All]

To the one I’ve been missing

To the one I’ve been missing

[Verse 1: Jade Thirlwall]

I’m sorry I ain’t been around

But you’ve been on my mind a million times

I’ll make it up to you now

We’ll wrap the presents

And put up the tree together

Be together

Baby, there’s no better gift

And now that I have you here

That’s when I feel it the most

[Chorus: Leigh-Anne Pinnock with Perrie Edwards and Jade Thirlwall]

‘Cause I’ve been gone so long

But I kept holding on

‘Cause I need to show you

Just how much I love you this Christmas

Is it the lights in your eyes?

They never shone so bright

I’ve waited all year to be near

To the one I’ve been missing

This Christmas

[Post-Chorus: All & Leigh-Anne Pinnock]

(You’re the one I’ve been missing) (Oh-oh-oh-oh)

(To the one I’ve been missing)

To the one I’ve been missing

(You’re the one I’ve been missing) (No, oh)

(To the one I’ve been missing)

[Verse 2: Jesy Nelson with All]

I’ve felt too lonely to sleep

Boy, when you’re on the wrong side of the world

Now with the snow at our feet (Ooh-ooh-ooh-ooh)

We’ll sit by the fire

And we’ll set the scene together

Dream together

Baby, there’s no better gift (Ooh-ooh-ahh)

Now that I have you here (Have you here)

That’s when I feel it the most

[Chorus: Perrie Edwards with All, Jade Thirlwall & Jesy Nelson]

‘Cause I’ve been gone so long

But I kept holding on (Oh-oh-oh)

‘Cause I need to show you

Just how much I love you this Christmas

Is it the lights in your eyes?

They’ve never shone so bright

I’ve waited all year to be near (Oh-oh-oh-oh-oh)

To the one I’ve been missing (Ooh-ooh, hey)

This Christmas

[Post-Chorus: All]

You’re the one I’ve been missing

This Christmas

To the one I’ve been missing

To the one I’ve been missing

You’re the one I’ve been missing

This Christmas (Oh-oh)

To the one I’ve been missing

To the one I’ve been missing

You’re the one I’ve been missing

This Christmas (Oh-oh)

(To the one) To the one I’ve been missing

(Yeah, oh-oh, nah, nah-oh)

[Outro: Jesy Nelson with Jade Thirlwall]

To the one I’ve been missing