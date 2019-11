I The Chainsmokers saranno produttori esecutivi di una serie drammatica attualmente in sviluppo presso Freeform. La serie si intitolerà Demo.

Nonostante le informazioni al riguardo siano ancora poche, ecco tutto quello che sappiamo sulla serie Demo.

Trama della serie Demo

La storia parla di un musicista di 20 anni che lascia la sua rock band indie in difficoltà e la sua famiglia della classe operaia per provare a scrivere canzoni pop a Los Angeles. Sebbene all’inizio abbia il desiderio di abbandonare il suo passato, scopre presto che le migliori canzoni raccontano le verità più profonde, ma deve trovare la forza di tirarle fuori.



Il progetto prende il via dallo scrittore e produttore esecutivo Joy Gregory. Alex Pall e Drew Taggart dei The Chainsmokers saranno i produttori esecutivi con le loro case di prosuzione Kick the Habit insieme a Adam Alpert. Alpert è anche manager e amministratore delegato del duo di Disruptor Records. Greg Silverman, Paul Shapiro e Cara Fano di Stampede Ventures saranno anche loro produttori esecutivi.



La formazione di Kick the Habit è stata annunciata l’anno scorso. A quel tempo, fu annunciato che la compagnia aveva creato il film “Parigi” alla TriStar. Il film è basato sull’omonima canzone dei The Chainsmokers.



Per il momento non si sa molto altro del progetto Demo, ma appena ci saranno notizie non tarderemo ad aggiornarvi. Intanto fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.