Fare il salto dal successo ottenuto nelle piattaforme streaming al successo nelle classifica di vendita è un’impresa quasi impossibile senza il coinvolgimento di una grande etichetta, ma sta rapidamente diventando la norma nel 2019 grazie a brani come Dance Monkey di Tones And I o Roxanne di Arizona Zervas. La prossima canzone potrebbe essere “Falling” di Trevor Daniel. Originariamente pubblicato alla fine del 2018, il mood hip-hop/pop è esploso su Spotify nelle ultime settimane, accumulando oltre 60 milioni di stream in poco tempo.

Di cosa parla Falling? Bene, il nativo di Houston attinge a qualcosa che funziona tanto nella musica moderna. In questa canzone descrive una relazione che ti butta giù ma al tempo stesso sei forte per amare un’altra persona. Una canzone dedicata a coloro che hanno appena vissuto una relazione che gli ha spezzato il cuore.



“La mia ultima ragazza mi ha fatto sentire davvero male, ma quando ti ho vista ho sentito qualcosa che non avevo mai provato”, Trevor canta sul verso rap di Falling. E continua: “vieni più vicino a me, ti darò tutto il mio amore – se mi tratti bene, piccola mia, ti darò tutto.”

Dato il suo successo in streaming, è solo una questione di tempo (forse una settimana), prima che “Falling” conquisterà la Billboard Hot 100 e anche le radio italiane.

E tu che ne pensi di questa canzone? Ti piace o credi che non avrà tanto successo in Italia. Scrivi la tua opinione nei commenti qui sotto. Ti lasciamo alla traduzione del brano in lingua italiana.

Una foto di Trevor Daniel

La traduzione del testo di Falling in italiano

La mia ex mi faceva sentire così male che ero sicuro che non ci avrei mai più provato con nessuna

Ma quando ti ho vista, ho sentito nuovamente qualcosa che non avevo mai provato prima

Avvicinati, ti darò tutto il mio amore

Se mi tratterai bene, piccola, ti darò tutto

La mia ex ragazza mi faceva sentire talmente male che ero sicuro non ci avrei mai più provato con nessuna

Ma quando ti ho vista, ho sentito nuovamente qualcosa che non avevo mai provato

Avvicinati, ti darò tutto il mio amore

Se mi tratterai bene, piccola, ti darò tutto

Parlami, ho il bisogno di sentire che hai voglia di me come io di te

Innamorati di me, voglio sapere che provi quello che provo io per te, amore

Prima di te, piccola, ero frastornato, affogavo i malumori nell’alcol

Andavo via velocemente, non volevo mai farmi prendere

Ora tu sei l’unica che sto chiamando

Ho giurato che non avrei mai dimenticato, non pensare che siano solo parole al vento

Penso che potrei andare fino in fondo, senza eccezioni, piccola, ho bisogno di te

Ho la sensazione di essere fuori di testa, perché non ne ho mai abbastanza

Solo una a cui do il mio tempo, perché ho tempo per te

Potrei fare un’eccezione per te, perché sento che tu

Penso che potrei essere fuori di testa, penso che sei quella giusta

La mia ex mi faceva sentire così male che ero sicuro che non ci avrei mai più provato con nessuna

Ma quando ti ho vista, ho sentito nuovamente qualcosa che non avevo mai provato prima

Avvicinati, ti darò tutto il mio amore

Se mi tratterai bene, piccola, ti darò tutto

La mia ex ragazza mi faceva sentire talmente male che ero sicuro non ci avrei mai più provato con nessuna

Ma quando ti ho vista, ho sentito nuovamente qualcosa che non avevo mai provato

Avvicinati, ti darò tutto il mio amore

Se mi tratterai bene, piccola, ti darò tutto

Non darò mai più tutto me stesso

Perché sono stufo di avere delusioni

Quando mi concedo e do fiducia

Trovano il modo di distruggerla

Mi spezzano il cuore e mi fanno star male