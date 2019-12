“Non sai di aver bisogno del Mongolian Metal nella tua vita fino a quando non lo ascolti.”

Citazioni a parte, devi sapere che nella storia dell’heavy metal, numerosi artisti hanno adottato numerosi approcci creativi per creare nuove canzoni. Queste hanno attratto orde di nuovi fan e ispirato altri artisti a suonare il metal in modo simile. Di conseguenza, l’heavy metal di oggi è un genere gloriosamente robusto con innumerevoli sottogeneri strani e meravigliosi – che il più delle volte si ramificano in microgeneri propri.

E mentre il Pirate Metal o Kawaii Metal sono più comuni alle persone che ne masticano di musica a causa del successo internazionale di alcune band come gli Alestorm o i Babymetal, altri sottogeneri sono per lo più sconosciuti – alcuni sono talmente strani che molte persone non li hanno mai sentiti nominare. Per portare alla luce alcuni di questi, abbiamo creato questo elenco con sette sottogeneri metal che probabilmente non conoscevi… prima di ora. Senza ulteriori indugi, iniziamo.

Progressive Alien Deathcore

Deathcore atmosferico, progressive, ma nello spazio (beh, spregiudicato). Con lo space rock che sta guadagnando popolarità negli ultimi anni, è naturale che alla fine nascano generi come il progressive alien deathcore. Questo sottogenere emergente è caratterizzato da un meticoloso tecnicismo combinato con elementi atmosferici ed effetti sonori che evocano un’atmosfera “aliena“. Qui abbondano riff brutali e assoli di chitarra aggressivi. Qualche esempio? I Rings of Saturn, Necropia o Mankind Grief.

Blackgaze

Essendo una delle ultime aggiunte al rispettabile elenco di sottogeneri del black metal, il Blackgaze è essenzialmente una combinazione di shoegaze e black metal. Ispirato alle suggestive band black metal come Ulver e Summoning, il Blackgaze è nato a metà degli anni ’00 con Alcest e Amesoeurs, entrambi progetti dell’artista francese Neige. Da allora, il Blackgaze è stato criticato da una parte sostanziale della comunità black metal per essere diventato popolare soprattutto agli appassionati di musica che guardano anche oltre il genere metal. Spesso, è molto difficile differenziare il Blackgaze dall’atmospheric black metal, e molte band sono etichettate con entrambi i generi. Se ti interessa saperne di più, puoi ascoltare (cliccando sul play qui sopra) “Sunbather”, un album dei Deafheaven.

Latin Metal

Sono sicuro che conoscerai i Sepultura o i Soulfly, nonché il loro stile che prevede cantati in lingue ispaniche e ritmi latini. Le band metal latine tendono ad espandere ulteriormente queste due caratteristiche all’interno della loro musica, e il termine Latin Metal è venuto a galla per la prima volta quando il critico musicale Robert Christgau ha indicato la musica degli anni ’70 di Santana come “Latin Metal Pop”. Il genere stesso iniziò a svilupparsi in quel periodo, quando band come Baron Rojo e Angeles del Inferno raggiunsero il successo internazionale nonostante cantassero in spagnolo. Un esempio? Ascolta Mire Niño dei Puya cliccando sul tasto play qui sopra.

Depressive Suicidal Black Metal

Il Depressive Suicidal Black Metal, o DSBM, è emerso – musicalmente parlando – dopo la seconda ondata di black metal, ed è una variazione della musica metal con elementi del Doom Metal e testi incentrati su depressione, autolesionismo, misantropia (anche più del normale Black Metal), suicidio e morte. Il sound del DSBM è meno potente del tradizionale black metal, a causa dell’uso di strumenti acustici e lunghe sequenze di droning che sono molto usate nel Doom Metal. Spesso, le voci urlanti si appiattiscono in modo intenzionale per evocare un senso di disperazione e impotenza. Qualche esempio? I Katatonia, Shining, Xasthur, Betlemme e Leviathan.

Ska Metal

Parliamo di death metal ma con elementi Ska in aggiunta ad esso. Lo Ska metal è sotto-rappresentato e molti album che potrebbero essere classificati come Ska Metal sono solo dei tentativi di artisti ska punk o metal progressive. I The Gloominous Doom sono un buon esempio di band che è rimasta vicina a quello che può essere considerato come ska metal.

Mongolian/Nomadic Folk Metal

Negli anni passati, una sorta di rinascita culturale mongola ha preso piede lentamente nella scena metal globale. Proprio come Quorthon ha eliminato il satanismo per abbracciare l’eredità pagana scandinava in Blood Fire Death dei Bathory, questi ragazzi producono del metal con strumenti mongoli tradizionali e utilizzano la lingua mongola e la adattano alla musica metal.

Il mongolian metal è un esempio di patrimonio culturale incorporato nel metal con risultati fantastici. Attualmente, non ci sono molte band metal che suonano questo sottogenere, ma quelle esistenti stanno avendo un tale impatto che speriamo ispirerà altre band mongolian metal ad emergere. Qualche esempio? I The Hu o i Tengger Cavalry.

Pornogrind

Il Pornogrind è emerso negli Stati Uniti e in Germania nei primi anni ’90, ed è esattamente quello che pensi che sia. Musicalmente, il Pornogrind è una mix di grindcore e death metal, con temi pornografici sparsi ovunque possibile – dai testi, alle cover degli album ai nomi dei dischi e degli stessi artisti. Data la natura “offensiva” del sottogenere, le band porngrind hanno avuto difficoltà a sfondare, dal momento che molti negozi di musica non espongono questa tipologia di album. Qualche esempio? I Gut, Spasm e anche i Cock and Ball Torture.

Dì la verità? Conoscevi qualcuno di questi sottogeneri metal? Se hai già ascoltato qualcosa siamo curiosi di conoscere il tuo genere preferito attraverso lo spazio commenti qui sotto.