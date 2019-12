Il rapper aveva annunciato che il disco sarebbe uscito il giorno di Natale e, a differenza del precedente progetto “Jesus Is King” ha mantenuto la promessa.

Jesus Is Born contiene 19 tracce, tra cui alcune versioni gospel come “Ultralight Beam” e brani che hanno caratterizzato le varie sessioni del Sunday Service nel corso del 2019. L’album è stato prodotto da West ed è disponibile per la riproduzione sulle migliori piattaforme streaming. Qui sotto puoi ascoltare tutte le tracce. Siamo curiosi di conoscere la tua preferita, riportala sui commenti appena sotto l’articolo.

Il nuovo disco è il sequel di “Jesus Is King”, che inizialmente doveva essere rilasciato il 27 settembre, ma alla fine è uscito il 25 ottobre. Secondo alcuni documenti ufficiali, il motivo del ritardo era dovuto a una strutturata revisione dell’album da parte del rapper.

Jesus Is King ha perso un po’ il senso dell’umorismo che ha sempre reso gli album di Kanye West molto divertenti.

E Jesus Is Born invece? Jesus Is Born estrae le verità dei precedenti album di West e le ripropone come fragorose dichiarazioni dell’amore nei confronti di Dio, della fedeltà e, forse soprattutto, del potere. West ha parlato a lungo della sua recente radicale esperienza di salvezza, e Jesus Is Born è il suono di un artista che si crogiola nella luce dopo aver attraversato l’oscurità, desideroso di accogliere gli altri in quel raggio.

All’inizio di questa settimana (22 dicembre), West ha portato la sua ultima opera al Lincoln Center di New York. Lo spettacolo ci ha mostrato la band e il coro dal vivo del West Sunday Sunday Service.

Nel frattempo, la scorsa settimana è stato riferito che West e il suo ex collaboratore Jay-Z avevano risolto la loro faida legale riguardo al servizio di streaming Tidal. Jay-Z ha continuato a nominare Follow God come una delle sue canzoni preferite dell’anno.