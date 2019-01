Nel teaser trailer, diffuso da Sony Pictures, non vengono mostrate scene prese direttamente dal film, bensì immagini montate ad hoc per l’occasione, scongiurando quindi il pericolo spoiler.

La scena si apre su un casale abbandonato nei boschi, vittima della trascuratezza e dell’abbandono, al suo interno qualcosa di voluminoso giace coperto da un telo malconcio su cui la telecamera indugia.

Ed ecco che all’improvviso si vedono dei lampi e si sentono dei rumori meccanici: non ne viene mostrata l’origine, ma i veri fan riconosceranno subito il suono protonico delle trappole con cui gli acchiappa fantasmi catturavano le loro vittime.

Il rumore che si sente è quello di trappole che sembrano rompersi e dalle cui presumibilmente scaturiranno delle entità sovrannaturali. Non resta che chiamare i Ghostbusters.

Il trailer si interrompe qui, giusto in tempo per vedere il telo alzarsi, lo stesso che copriva il misterioso oggetto, che si scopre essere nientemeno che la Ecto-1, la mitica autoambulanza riadattata dai nostri cari vecchi acchiappa fantasmi ad auto di pronto intervento.

Se c’è qualcosa di strano nel tuo quartiere chi chiamerai? | I Ghostbusters!(Estratto del tema musicale)

If there’s something strange in you neighborhood who you gonna call? | Ghostbusters!