La data di uscita? Spider-man: Far from Home uscirà il 4 luglio 2019.

Il trailer (ita) di Spider-Man: Far from home

Ci siamo: il canale YouTube di Sony Pictures ha pubblicato il primo, attesissimo, trailer di Spider-Man: Far from Home.

Trama e ambientazione di Spider-Man: Far from home

Si tratta del seguito di Spider-Man: Homecoming uscito nel 2017, da cui riprende la storia del novello vendicatore Peter Parker (Tom Holland), esattamente dove l’avevamo lasciato – o meglio, da dove lo lascerà Avengers: Endgame.

Sappiamo che il film avrà un’impostazione leggermente diversa rispetto ai precedenti del Marvel Cinematic Universe.

Tanto per cominciare, il film non sembrerebbe ambientato a Manhattan, men che meno negli Stati Uniti; pare invece che il luogo scelto per l’avventura del giovane Peter sia l’Europa, tant’è che con la scusa di una gita scolastica avremo modo di visitare, dondolandoci con la nostra ragnatela, diverse città storiche.

Il cast di Spider-Man: Far from home

Non solo, nel corso della sua avventura, Peter ritroverà al suo fianco vecchi comprimari, tra cui lo spassoso Ned Leeds (Jacob Batalon), il prepotente Flash Thompson (Tony Revolori), Micheal Keaton, che vestirà, nuovamente, i panni del nemico/amico e naturalmente la bella Michelle”MJ” Jones, interpretata da Zendaya.

I Marvel Studios quindi, oltre a ripresentare quanto di buono aveva fatto il predecessore Homecoming, potenziano la formula con ambientazioni originali e nuove, isolate dall’aiuto di Stark e degli altri Avengers, e le responsabilità di Peter non faranno altro che aumentare.

“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità.”

Chi si ricorda di come in Homecoming il giovane si era dimostrato ancora alle prime armi, incapace di salvare i suoi amici senza l’aiuto di Tony?

In questo seguito siamo tutti curiosi di sapere in che modo il nostro eroe possa essere maturato, sia come supereroe ma anche come amico e amante. Infatti, l’enfasi data al lato umano di Spider-Man è evidente, un percorso di crescita e passaggio alla maturità, di rara frequenza nell’universo Marvel.

Il mostro a Venezia in Spider-Man: Far from home

Vista la varietà di luoghi che il film promette non abbiamo dubbi sulla varietà delle situazioni, e dei pericoli a cui assisteremo, come ad esempio il mostro d’acqua nella città di Venezia, oppure il nemico che a Londra usa le nubi in cielo per scagliare fulmini sulla popolazione.

Samuel L. Jackson in Spider-Man: Far from home

Questa volta Peter avrà un compagno di avventure decisamente insolito: Nick Fury (Samuel L. Jackson) che sembra avere qualche losco affare in Europa, tanto da dirottare la gita scolastica di Peter.

Insomma, si cambia decisamente registro in Spider-Man: Far from Home, che al momento promette decisamente più della solita minestra riscaldata.

Perciò nell’attesa possiamo solo ridare uno sguardo a Spider-man Homecoming.