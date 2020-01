Cosa succede quando prendi un gruppo di bambini, li metti in un orfanotrofio collocato in una distesa verde circondata dai boschi, amati e protetti da un’amorevole e dolce mamma? Teoricamente, nulla. Nella pratica, e nella contorta ma geniale fantasia di Kaiu Shirai, autore del manga “The Promised Neverland“, dal quale è tratto l’omonimo adattamento anime…tutto. O comunque, tutto quello che non vi sareste mai aspettati di vedere.

Sbarcato su Netflix a inizio anno, “The Promised Neverland” è un anime shonen di 12 episodi firmato da Mamori Kanbe (per farvi capire, già regista del famosissimo Pesca la tua carta, Sakura) che si presenta fin dai primi istanti come semplice ed innocente. Ma basta avere pazienza e aspettare di proseguire la visione già del primissimo episodio per cambiare immediatamente idea.

I protagonisti assoluti sono un trio di ragazzini dell’età di 12 anni: Emma, Ray e Norman, inseparabili amici fin da quando erano bambini che vivono in un orfanotrofio insieme ad altri bimbi e la loro tata, Isabella, che riconoscono come madre e a cui sono molto legati, in assoluta armonia. Fin qui potrebbe sembrare tutto in ordine, almeno fino a quando allo spettatore vengono dati alcuni indizi che fanno intuire che non tutto è come sembra.

I protagonisti di “The Promised Neverland”

Ad esempio, da questo orfanotrofio, nessuno può uscire. Nel senso che è segnato da dei confini e un cancello che tutti sanno di non poter superare. Ogni bambino poi, sul collo, è segnato con una serie numerica. Ma la cosa ancora più strana, è che nessuno dei bambini che ha lasciato questo luogo (perchè ormai grande o adottato) ha mai scritto ai bimbi rimasti nella struttura, nonostante avesse promesso di farlo. “Una volta lasciato l’orfanotrofio si comincia a vivere davvero e non si ha tempo di scrivere”, questa la scusa ufficiale…che nasconde una terribile verità.

La vita dei protagonisti cambia una notte come tante, una notte in cui scelgono di inseguire la propria madre mentre accompagna una bambina pronta ad essere adottata fuori dal cancello che sanno di non poter superare per nessuna ragione. Qui assistono a qualcosa di terrificante, qualcosa che cambierà la loro vita per sempre e sgretolerà ogni loro singola certezza, catapultandoli in un vero e proprio incubo.

Pronti a scoprire le 6 ragioni per cui dovreste guardare “The Promised Neverland?” Continua a tuo rischio e pericolo!

Prima, se sei appassionato di anime, ti consiglio anche di leggere le sigle anime più amate e popolari di sempre e le Top 10 differenze tra il manga e l’anime di Attack on Titan!