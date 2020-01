Pronto a tornare di nuovo in strada?

Prepara le migliori gomme e cerca il nos… il primo trailer del tanto atteso Fast & Furious 9 arriverà il prossimo venerdì, il 31 gennaio.

Il filmato ci mostrerà Dom Toretto e il resto della sua squadra nella nona puntata del franchise (o decima se contiamo lo spin-off Hobbs e Shaw).

Il trailer sarà trasmesso in streaming durante un evento ufficiale per il lancio del film intitolato The Road to F9, che si svolgerà a Miami durante il weekend del Super Bowl.

L’evento di lancio fa parte di uno spettacolare concerto con artisti del calibro di Ludacris, Wiz Khalifa e Charlie Puth, nonché i nuovi arrivati ​​Cardi B e Ozuna… tutti volti molto noti ai fan di Fast and Furious.

Charlie Puth e Wiz Khalifa hanno creato un commovente tributo al compianto attore Paul Walker con la loro canzone “See You Again” in Furious 7, mentre Ozuna e Cardi B appariranno entrambi nel nuovo sequel per la prima volta, insieme a Ludacris, ma lui aveva già fatto parte del cast di Fast.

Tyrese Gibson e la star televisiva Maria Menounos presenteranno il concerto, mentre i membri del cast di Fast and Furious 9 appariranno come ospiti durante l’evento. Ci saranno tutti: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Cena e Nathalie Emmanuel.

Il trailer di Fast and Furious 9 sarà seguito da momenti salienti della serata, filmati dal red carpet e fotografie del concerto.

Fast & Furious 9 uscirà nei cinema italiani il 22 maggio 2020.