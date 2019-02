In diretto contrasto con il basso punteggio del pubblico, Captain Marvel ha ricevuto una serie di brillanti recensioni iniziali – con alcuni critici che l’hanno definito come uno dei migliori film della Marvel fino ad oggi.

“Sfortunatamente, abbiamo visto un aumento di commenti non costruttivi, che consideriamo come un disservizio per i nostri lettori abituali.”

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.