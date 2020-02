Candyman sta per tornare, ecco il trailer ufficiale del reboot del classico degli anni ’90

Qualcuno è abbastanza coraggioso da guardarsi allo specchio e dire Candyman cinque volte? No? Bene, che ne dite invece di twittarlo cinque volte? E’ questo il terrificante trucco usato per pubblicizzare l’arrivo del trailer del reboot di Candyman, uno dei film horror cult uscito per la prima volta nel ’92.

Come vi mostriamo qui sotto, ecco il modo molto creativo che hanno ideato per presentare il trailer di Candyman, invitando gli spettatori a premere play e a twittare cinque volte il teaser. Chi ha il coraggio?

Dare to say his name.



Click below to tweet #Candyman 5 times in one post and get your first look. See the trailer on Thursday. — Candyman (@CandymanMovie) February 25, 2020

Il teaser, molto breve, non fa altro che darci un piccolo assaggio di quello che sarà il trailer, e ci mostra pochi secondi di paura, per risvegliare in noi quello stato d’anima ansioso che ci ha accompagnati nella visione del film originale di Bernard Rose, e per chi non l’ha mai visto, per risvegliare la curiosità.

Il reboot di Candyman

Non è ancora chiaro come si inserirà questo nuovo film con l’originale del 1992, ma Jordan Peele, candidato all’Oscar, si sta dedicando al progetto insieme al produttore esecutivo di BlacKkKlansman, Win Rosenfeld, quindi ci viene subito da pensare che siamo in buone mani.



Nella trama del primo Candyman, seguiamo la storia di uno studente che sta facendo delle ricerche su alcune leggende metropolitane che lo mettono sulle tracce di un assassino che si dice appaia quando ti guardi allo specchio e dici il suo nome cinque volte di seguito.



Alla fine viene rivelato che l’essere è il fantasma di un artista nero che si innamorò di una donna bianca alla fine del 1800 e fu brutalmente assassinato con un linciaggio. Una storia veramente da brivido!



Per il momento sappiamo che Yahya Abdul-Mateen II di Aquaman interpreterà il ruolo di uno dei personaggi, ma ne sapremo di più quando arriverà il trailer.



Per il momento non rimane altro che aspettare di saperne di più. Candyman sarà rilasciato il 12 giugno 2020.

Cosa ne pensi di questo primo assaggio di Candyman? Scrivilo nei commenti in basso.