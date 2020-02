Il cast dell’iconica serie CW Riverdale, ormai arrivata alla quarta stagione con una quinta confermata per il prossimo anno, sta per diventare un po’ più piccolo: si prepara infatti a dire addio alla serie basata sui fumetti Archie Comics Skeet Ulrich e Marisola Nichols, membri del cast si può dire adulti e presentissimi dalla prima stagione. Un fulmine a ciel sereno.

Il creatore, nonché produttore esecutivo della serie, Roberto Aguirre-Sacasa ha commentato così la notizia:

“Part of life in ‘Riverdale’ — and part of growing up — is saying goodbye to people. I’m grateful to Skeet and Marisol for their incredible work on the show these last four years, and we all wish them well on their future endeavors. FP and Hermione will never be far from our hearts. And, of course, they’re always welcome back in Riverdale.”

“Fa parte della vita di Riverdale – e in generale del crescere – dire addio alle persone. Sarò sempre grato a Skeet e Marisol per il loro incredibile lavoro nello show in questi ultimi anni, e noi tuti auguriamo loro un futuro pieno di traguardi raggiunti. FP ed Hermione non saranno mai lontani dai nostri cuori. E, naturalmente, saranno sempre i benvenuti a Riverdale”