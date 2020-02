La settimana scorsa Taylor Swift aveva annunciato che “The Man” sarebbe stato il nuovo singolo tratto dall’album “Lover” e lo ha fatto rilasciando l’esibizione acustica del brano registrata lo scorso Settembre a Parigi. Ora arriva anche il video ufficiale.

È una delle tracce più amate dal pubblico, anche per il messaggio che ha voluto trasmettere. In “The Man” infatti la cantante si domanda come sarebbe stata la sua vita e soprattutto il suo percorso lavorativo se fosse stata un uomo.

Dalla difficoltà di raggiungere determinati successi, alla costante pressione dovuta a una richiesta eccessiva di “perfezione”, così come i trattamenti subiti in determinate occasioni dagli addetti ai lavori.

Taylor ne ha parlato nel suo documentario “Miss Americana”, attualmente disponibile su Netflix, nel quale affronta anche questo tema portando il pubblico dietro le quinte della sua vita e carriera.

Oggi è arrivato il video ufficiale di “The Man” che la cantante aveva annunciato solo pochi giorni fa attirando l’attenzione del pubblico per la notizia che sarebbe stata lei, per la prima volta, a dirigerlo.

Il protagonista è un personaggio di nome Tyler Swift che vivrà la sua vita da uomo d’affari e del quale verranno messi in risalto determinati atteggiamenti tenuti sul posto di lavoro, sui mezzi pubblici, nei locali, fino al campo da tennis dove apparirà per qualche secondo anche il padre della cantante nelle vesti di arbitro.

Non è sfuggito agli occhi del pubblico il riferimento in una particolare scena al manager Scooter Braun e a quanto accaduto qualche mese fa, quando la cantante aveva parlato pubblicamente dei problemi legati ai diritti dei suoi precedenti album, che appartenevano ancora alla sua ex casa discografica.

Sul finale la cantante farà la sua comparsa come regista, e avrà un paio di annotazioni da fare a “Tyler”, doppiato dall’attore Dwayne Johnson, e del quale scopriremo la vera identità durante i titoli di coda mentre verrà sottolineato come si tratti di un video diretto, scritto e di proprietà di Taylor Swift.