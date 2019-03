Jordan Peele spiega perché è improbabile che realizzerà un film con un protagonista maschile bianco.

Jordan Peele è felice di dare a Noi una nuova narrazione.

In una serie di conversazioni al Upright Citizens Brigade Theatre di East Hollywood, a cui ha partecipato The Hollywood Reporter, Peele ha parlato del suo lavoro come regista e del perché le sue storie non includeranno probabilmente un protagonista maschile bianco.

“Non vedo me stesso come protagonista in un mio film”, dice Peele. “Non è che non mi piacciono i bianchi.”

Nel suo ultimo film horror, Noi, Peele ha usufruito delle abilità della vincitrice dell’Oscar Lupita Nyong’o e della star di Black Panther, Winston Duke, per interpretare i ruoli principali di una mamma e un papà che tornano nella casa d’infanzia di lei.

Dice di rendersi conto di essere fortunato ad avere il potere di scegliere il cast per i suoi film.

“Mi sento fortunato ad essere nella posizione in cui posso dire alla Universal: Voglio fare un film horror da 20 milioni di dollari con una famiglia nera. E loro dicono di sì.”

In effetti, l’investimento della Universal per il film di Peele “Noi” sta già dando i suoi frutti: nel suo weekend di apertura, Noi ha incassato 70 milioni di dollari, il più grande weekend di sempre per un film horror originale.

Peele dice che è il momento perfetto per cambiare la narrazione all’interno dei film.

Il nuovo film di Peele, Noi, uscirà nelle sale italiane il 4 aprile 2019.nelle sale.