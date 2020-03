Andrea Bocelli delizierà il pubblico con un concerto in diretta da Milano il giorno di Pasqua.

La notizia è stata annunciata questa mattina dal sindaco della città lombarda Beppe Sala: domenica 12 Aprile verrà trasmesso in streaming un concerto di Andrea Bocelli in diretta dal Duomo di Milano.

Il cantante “farà un concerto da solo, senza pubblico, con musiche sacre che saranno trasmesse in tutto il mondo” ha detto il sindaco, che ha voluto annunciare una buona notizia per la città durante il suo videomessaggio quotidiano.

L’emergenza Coronavirus ha portato a una situazione di lockdown totale, andando a pesare anche sugli eventi musicali che hanno subito cancellazioni e spostamenti. Ma la musica non si ferma e in queste settimane gli artisti hanno cercato in ogni modo di poter far sì che almeno attraverso essa la popolazione potesse avere modo di distrarsi.

Andrea Bocelli, che con la sua fondazione continua a raccogliere fondi per aiutare gli ospedali in difficoltà, ha preso parte a una diretta streaming attraverso il profilo Instagram del rapper Fedez, intrattenendo il pubblico con alcune esibizioni che le persone hanno potuto godersi attraverso i propri smartphone.

Il cantante sarà anche tra i protagonisti della serata benefica “Musica che unisce” organizzata dalla Rai e che andrà in onda martedì 31 Marzo, con lo scopo di devolvere i soldi raccolti alla Protezione Civile.

Infine il tenore rappresenterà l’Italia nello speciale del canale americano CBS condotto da James Corden “Homefest”. In streaming dalla propria abitazione Andrea Bocelli delizierà gli spettatori con un’esibizione che siamo certi emozionerà anche oltreoceano.