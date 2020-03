Ci aveva fatto ballare la scorsa estate con il brano “Arrogante” per poi rifugiarsi in studio di registrazione a lavorare al nuovo album, che andrà a seguire “Giovani” rilasciato nel 2018. Ora Irama è tornato con il brano “Milano”.

Con un post sul suo profilo Instagram ha voluto spiegare la decisione presa in un momento delicato come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus. “Le canzoni del disco sono pronte. Mi sono chiesto pero’ se avesse senso uscire adesso”.

La riflessione l’ha portato a decidere di pubblicare un brano presente nel nuovo progetto: “Milano”. Non sarà un singolo, ma il cantante ha pensato fosse importante omaggiare la sua città “che sta soffrendo, come il resto d’Italia”.

A fargli da spalla c’è Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, la cui voce si fonda perfettamente con i versi cantati dal giovane Irama. La collaborazione è nata a distanza, come ha raccontato quest’ultimo nel post che ne ha annunciato l’uscita:

“Questi sono giorni duri, giorni riflessivi nei quali si trova lo spazio e il tempo per sentire. E allora ti scrivi e ti telefoni con amici, parenti e colleghi e per magia nascono nuove cose. Io e Irama, come tanti oggi, lottiamo immaginando e cantando. Una canzone scritta, suonata e registrata audio e video a distanza, ognuno nella propria dimora”

Il testo vuole raccontare una storia d’amore vissuta con una splendida Milano da farle da sfondo.

“Ehi dove vai aspetta un po’

Andiamo a bere qualcosa ancora

Che stanotte Milano è così bella che non ti perdona

Lasciamo tutto com’è

Come le strade alle tre

Vieni via con me” Estratto dal testo di Milano di Irama

I due artisti hanno annunciato che i ricavati ottenuti dalla canzone verranno interamente devoluti all’Ospedale Niguarda della città lombarda. La musica non si ferma e continua, piuttosto, a fare del bene.

Testo di Milano di Irama

[Verso 1 ]

Hey come stai

Io lo so che stai leggendo

E scendi un attimo

Quei poeti non muoiono mica tra un’ora

Ehi dove vai aspetta un po’

Andiamo a bere qualcosa ancora

Che stanotte Milano è così bella che non ti perdona

Lasciamo tutto com’è

Come le strade alle tre

[Ritornello]

Vieni via con me

Sporcati le ali e fammi togliere

Tutto tranne gli occhi su di te

In un posto che

Anche un gesto stupido è romantico

Per stare con te

Stare con te

Stare con te

[Verso 2]

Hey come mai sei nervosa

Aspetta un po’

E ti mangi le unghie

Io mi mangio le parole

Stretti sotto un balcone che piove

Hey appoggiati qui

È bagnato l’asfalto ma vedi che fortuna

Ci si vede la luna

Lasciami tutto di te

Come le strade alle tre

[Ritornello]

Vieni via con me

Sporcati le ali e fammi togliere

Tutto tranne gli occhi su di te

In un posto che

Anche un gesto stupido è romantico

Per stare con te

E stare con te

E stare con te

[Outro]

E stare con te

E stare con te

E stare con te