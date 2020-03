Le Little Mix sono tornate con il nuovo singolo “Break Up Song” che va ad aprire la strada verso il sesto album della girlband inglese.

Il capitolo di “LM5”, l’ultimo disco delle Little Mix pubblicato nel 2018, si è concluso con il video del brano “Wasabi”, al termine del quale una scritta riportava all’imminente inizio di una nuova era.

Dopo aver nascosto il titolo del nuovo brano in un filtro di Instagram dedicato ai fan, Perrie, Jade, Jesy e Leigh-Anne hanno annunciato l’uscita di “Break Up Song” che a partire da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il testo racconta la fine di una relazione, la volontà di concentrarsi sulla propria persona cercando di superare il difficile momento della rottura e l’inevitabile dolore provato in seguito a essa.

È stato rilasciato anche il “Lyrics Video” realizzato da una fan della band, che si occupa di animazione e design e che lo ha definito “la realizzazione di uno dei suoi sogni più grandi”. Il video vede le quattro artiste rappresentate sotto forma di fumetto, mentre il testo della canzone scorre tra una vignetta e l’altra.

In attesa di poter avere altri assaggi del nuovo album delle Little Mix godiamoci “Break Up Song”. Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione testo Break Up Song delle Little Mix

[Verso 1]

Questa non è una seconda possibilità, oh no tesoro

Questa non è una nuova storia d’amore, non stasera

Questo è per tutte le notte in cui ho pianto per te

Sperando che potessi essere tu quello in grado di amarmi nel modo giusto

[Pre-Ritornello]

Starò bene da sola

Già, troverò un modo per ballare senza di te

Nel bel mezzo della gente

Dimenticherò tutto il dolore interno

[Ritornello]

Così stasera canterò un’altra, un’altra canzone da rottura

Quindi alza il volume, facciamola suonare e ancora e ancora e ancora

Per tutte quelle volte che ci hanno rovinato

Facciamola suonare, e ancora e ancora

Solo un’altra canzone da rottura

[Post-Ritornello]

Non ci sono più lacrime

Non piangerò

Ragazzo, farò di tutto per toglierti dalla mente

Ballerò

Sotto le luci

Ragazzo, farò di tutto per toglierti dalla mente

[Verso 2]

Non ti chiamerò mai più, oh no

La cosa migliore che abbia mai fatto è stata lasciarti andare

Pensavi che fossi l’unico a potermi salvare?

Non ti riprenderò come ho fatto in passato

[Pre-Ritornello]

Starò bene da sola

Già, troverò un modo per ballare senza di te

Nel bel mezzo della gente

Dimenticherò tutto il dolore interno

[Ritornello]

Così stasera canterò un’altra, un’altra canzone da rottura

Quindi alza il volume, facciamola suonare e ancora e ancora e ancora

Per tutte quelle volte che ci hanno rovinato

Facciamola suonare, e ancora e ancora

Solo un’altra canzone da rottura

[Post-Ritornello]

Non ci sono più lacrime

Non piangerò

Ragazzo, farò di tutto per toglierti dalla mente

Ballerò

Sotto le luci

Ragazzo, farò di tutto per toglierti dalla mente

[Bridge]

Non voglio tornare indietro nel tempo

Perchè cos’è un’altra serata da sola?

Sotto queste luci lo so, sto bene senza di te

(Sto bene, sto bene, sto bene)

Per tutte le lacrime che ho versato

Canterò più forte stasera

Facciamola suonare, e ancora, e girare e ancora e ancora

[Ritornello]

Così stasera canterò un’altra

Quindi alza il volume, facciamola suonare e ancora e ancora e ancora

Per tutte quelle volte che ci hanno rovinato

Facciamola suonare, e ancora e ancora

Solo un’altra canzone da rottura



[Outro]

Non voglio tornare indietro nel tempo

Perchè cos’è un’altra serata da sola?

Sotto queste luci lo so, sto bene senza di te

(Sto bene, sto bene, sto bene)

Per tutte le lacrime che ho versato

Canterò più forte stasera

Facciamola suonare, e ancora e ancora

Solo un’altra canzone da rottura

Testo di Break Up Song delle Little Mix

[Verse 1]

This is not a second chance, no, no, baby

This is not a new romance, not tonight

This is for all the nights I cried for you, baby

Hoping you could be the one that could love me right

[Pre-Chorus:]

I’ll be good all by myself

Yeah, I’ll find a way to dance without you

In the middle of the crowd

I’ll forget all of the pain inside

[Chorus]

So tonight, I’ll sing another, another break-up song

So turn it up, let it play on, and on, and on, and on

For all of the times they screwed us over

Let it play on, and on, and on

Just another break-up song

[Post-Chorus]

Ain’t no more tears

Ain’t gonna cry

Boy, I’ll do anything to get you off my mind

I’m gonna dance

Under the lights

Boy, I’ll do anything to get you off my mind

[Verse 2]

I ain’t even gonna call ya, no, baby

The best thing I ever did was to let you go

Did you think you were the only one who could save me?

I ain’t gonna take you back like I did before

[Pre-Chorus]

I’ll be good all by myself

Yeah, I’ll find a way to dance without you

In the middle of the crowd

I’ll forget all of the pain inside

[Chorus]

So tonight, I’ll sing another, another break-up song

So turn it up, let it play on, and on, and on, and on

For all of the times they screwed us over

Let it play on, and on, and on

Just another break-up song

[Post-Chorus]

Ain’t no more tears

Ain’t gonna cry

Boy, I’ll do anything to get you off my mind

I’m gonna dance

Under the lights

Boy, I’ll do anything to get you off my mind

[Bridge]

I don’t wanna turn back time

‘Cause what’s another lonely night?

I know under these lights, I’m good without you

(I’m good, I’m good, I’m good)

For all those tears that I cried

I sing it louder tonight

Let it play on, and on, and runnin’ on and on

[Chorus]

So tonight, I’ll sing another

Another break-up song

So turn it up, let it play on, and on, and on, and on

For all of the times they screwed us over

(All the times they screwed us over)

Let it play on, and on, and on

Just another break-up song

[Outro]

I don’t wanna turn back time

‘Cause what’s another lonely night?

Lonely night, baby

I know under these lights, I’m good without you

I’m good, I’m good, I’m good

For all those tears that I cried

I sing it louder tonight

Let it play on, and on, and on

Just another break-up song