Al CinemaCon arrivano le prime immagini di “Glass” di M. Night Shyamalan

È stato presentato al CinemaCon, in corso in questi giorni a Las Vegas, “Glass” il nuovo film di M. Night Shyamalan.

Protagonisti della pellicola, le cui riprese si sono concluse prima di Natale, sono Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy.

L’universo di M. Night Shyamalan

Quando un anno fa uscì “Split” di M. Night Shyamalan con James McAvoy nei panni di un uomo con ben 23 personalità diverse, per quanto fosse misteriosa e particolare la trama, in pochi avrebbero immaginato dove questa sarebbe andata a parare.

La straordinaria interpretazione (ma sarebbe più corretto dire “interpretazioni”) di McAvoy, ha catalizzato fin da subito l’attenzione degli spettatori: ad ogni cambio di personalità l’attore si trasfigurava completamente, non solo dal punto di vista caratteriale ma, attraverso una mimica straordinaria, anche fisicamente.

Sembrava quindi che “Split” fosse destinato a dar vita ad una serie di sequel del tutto originali, ognuno magari incentrato su personalità differenti. Questo fino alla scena finale, quando con grande stupore del pubblico affezionato di Shyamalan, vediamo comparire Bruce Willis nei panni di David Dunn, il personaggio interpretato diciott’anni fa in “Unbreakable” sempre del regista indiano.

Scopriamo così che “Split” altro non è che un capitolo dell’universo di “Unbreakable”, una sorta di “stand-alone” per introdurre il personaggio di Kevin Crumb (McAvoy) e le sue personalità (prima fra tutte “la Bestia” che è la somma di tutte quante).

“Glass” fungerà quindi da sequel per entrambi i film.

Uno sguardo alla trama

Da un breve teaser presentato in esclusiva al CinemaCon, i fortunati hanno potuto vedere alcune scene.

I tre protagonisti, Kevin Crumb, David Dunn e Elijah Price, ovvero “l’uomo di vetro/Glass“ intervistati dalla giornalista Ellie Staple (Sara Paulson, “American horror story”, “Carol”), che si occupa di trovare persone con abilità speciali. Supereroi in poche parole.

In un’altra breve scena, le diverse personalità di Crumb sembrano preannunciare l’arrivo della “Bestia”. Che in un frame si trova faccia a faccia con Price/Glass. Non si mostra chiaramente ma la scorgiamo correre in un campo di grano. La battaglia contro la “Bestia” sarà il fulcro della storia.

Accanto a McAvoy, Willis e Jackson troveremo Anya Taylor-Joy, Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard.

“Glass” uscirà nelle sale il 18 gennaio 2019 e siamo sicuri che M. Night Shyamalan saprà sorprenderci per l’ennesima volta.