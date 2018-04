Gli Abba si riuniscono dopo 35 anni

Erano uno dei più grandi gruppi pop degli anni Settanta e Ottanta, con un’eredità che ha dato vita a documentari su documentari sul fenomeno degli Abba.

E ora in una notizia incredibilmente eccitante, il quartetto svedese si sta riformando per la prima volta dopo 35 anni.

In una dichiarazione congiunta, i membri della band Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad hanno confermato che dopo più di trent’anni di distanza dallo studio, hanno iniziato a lavorare su nuova musica.

“La decisione di andare avanti con l’emozionante progetto Abba avatar tour ha avuto una conseguenza inaspettata”, si legge nella dichiarazione.

“Avevamo tutti e quattro sentito che, dopo circa 35 anni, sarebbe stato divertente unire le forze di nuovo e andare nello studio di registrazione.

“Ed è stato come se il tempo si fosse fermato e che fossimo stati via solo per una breve vacanza, un’esperienza estremamente gioiosa!”

Nessuna data di rilascio è stata ancora data per la nuova musica.

Formatisi nel 1972, la band non si è mai ufficialmente separata ma ha smesso di registrare musica dopo i loro successi del 1982 Under Attack e The Day Before You Came.

Le cose avrebbero potuto crollare dopo il divorzio di Agnetha e Bjorn, secondo quanto riferito scatenato dal desiderio della bionda cantante di smettere di fare tour e passare più tempo con i suoi figli.

Parlando del suo bisogno di vivere una vita lontano dai riflettori, nel 1981 ha detto al Daily Mirror: “Sono una persona che ha paura di molte cose. Ho fobie, ansie nauseanti. Ho paura di mescolarmi con le persone. Non posso andare a fare shopping. Non posso uscire e andare in ristoranti o bar. Se esco, la gente mi fissa e io non posso farcela. Quella paura di uscire dalla porta è la mia più grande fobia. Sono una persona molto ansiosa. “

Tuttavia, il loro divorzio ha invece ispirato alcuni dei brani più emotivi del gruppo, tra cui The Winner Takes It All, che Bjorn ha scritto e ha fatto cantare ad Agnetha, con effetti devastanti.

Il gruppo si divise definitivamente quando Benny e Anni-Frid si separarono quando lui la lasciò per un’altra donna.

Si chiamava Mona Norklit e faceva l’assistente di produzione in una compagnia svedese.

“Mi ci è voluto un quarto d’ora per capire che ero seduto accanto a una donna che avrebbe cambiato la mia vita”, ha detto una volta.

“Non so come sia successo. Qualcosa mi aveva colpito. Era come se non avessi scelta. Abbiamo parlato senza interruzioni per circa otto ore, ma non ho idea di cosa! Ero sposato con Frida e non mi interessava giocare, quindi ci sono voluti tre o quattro mesi prima che Mona e io diventassimo una vera coppia.”

Si sono riuniti brevemente per esibirsi in un gala privato a Stoccolma nel giugno 2016.

In seguito, hanno unito le forze con il manager delle Spice Girls e il magnate della musica Simon Fuller per lanciare una “esperienza virtuale e dal vivo”, che fondamentalmente implicava di andare in tour come ologrammi.

All’epoca, Frida Lyngstad ha dichiarato: “I nostri fan da tutto il mondo chiedono di riunirci e quindi spero che questo ritorno degli Abba li entusiasmerà tanto quanto entusiasma me!”