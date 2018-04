Cara Jennifer Lopez, il video di El Anillo è uno dei migliori che hai mai fatto

Il video musicale di El Anillo

Jennifer Lopez ha sfornato davvero tanti video musicali e molti sono davvero incredibili. E quello per “El Anillo” potrebbe far parte della lista dei migliori. Il nuovo video musicale di Jennifer è stato presentato pochi minuti fa su YouTube. La canzone “El Anillo” è stata pubblicata ieri sulle piattaforme digitali ma, non si tratta di una vera e propria premiere, perché JLO l’ha cantata ieri in live ai 2018 Billboard Latin Music Awards.

Personalmente mi aspettavo un tema diverso per il video musicale di El Anillo ma Jennifer è una regina in questa clip… una lussuosa regina. Tutte le scene sono davvero ben realizzate e il risultato finale è meritevole.

Per chi non l’avesse riconosciuto, il co-protagonista maschile in questo video musicale è nientemeno che l’attore spagnolo di “Sense8” Miguel Angel Silvestre.

Testo di El Anillo

Me tratas como una princesa y me das lo que pido

Tu tienes el bate y la fuerza que yo necesito

Cuando estamos solos te juro no me falta na

Te pongo un 13 de 10 cuando estamo’ en la cama

Nunca habia sentido

Algo tan grande

Y me vuelva loca tu lado salvaje

Tu me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo

Pero… y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Anillo pa’ cuando?

Huele como me gusta

Me besas me gusta

Me agarras como me gusta

Sigue asi que a mi me gusta

Como muerde la fruta

Si sale de noche me asusta

Sin mapa conoce la ruta

Asi asi que me gusta

Sigue aqui

Papi estoy pa ti

Dale atras

Que asi somos las del bronx

Don’t stop

Muevete mas

Que siga la fiesta conmigo nomas

No pierdas el enfoque

Papi tienes la clase

Son dos penas las dos que un ron con tres envase

Nunca habia sentido

Algo tan grande

Y me vuelva loca tu lado salvaje

Tu me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo

Pero… y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Anillo pa’ cuando?

No te pido na

Yo no soy mujer regala

Ponte en eso ya

Sino papi echa pa alla

Tu sabes que yo tengo

Lo que no tienen otras

Cuando muevo mi cuerpo

El tuyo se alborota

Las mujeres sabemos lo que nos toca

Si quieren todo eso que nos pongan la roca

Nunca habia sentido

Algo tan grande

Y me vuelva loca tu lado salvaje

Tu me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo

Pero… y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Y el anillo pa’ cuando?

Anillo pa’ cuando?

Traduzione in italiano di El Anillo

Mi tratti da principessa

mi dai quello che ti chiedo

tu hai il bastone e la forza di cui ho bisogno

quando siamo soli ti giuro che non mi manca nulla

ti metto KO quando siamo a letto

non avevo mai provato

qualcosa di così grande

e mi fa impazzire il tuo lato selvaggio

mi hai dato così tanto che ho pensato

ho già tutto

ma l’anello quando arriva?

l’anello quando arriva?

l’anello quando arriva?

l’anello quando arriva?

hai l’odore che mi piace

mi baci e mi piace

mi afferri come mi piace

continua così che mi piace

come mordi la frutta

se esce di notte mi spaventa

senza mappa conosci la strada

cosi così mi piace

continua così

tesoro sono tutta per te

dai forza da dietro

siamo i ragazzi del bronx

non fermarti

muoviti di più

che la festa continui con me

non perdere la concentrazione

tesoro dammi una lezione

un rum con tre bicchieri

non avevo mai provato

qualcosa di così grande

e mi fa impazzire il tuo lato selvaggio

mi hai dato così tanto che ho pensato

ho già tutto

ma l’anello quando arriva?

l’anello quando arriva?

l’anello quando arriva?

l’anello quando arriva?

io non ti chiedo nulla

non sono una donna viziata

mettitelo dai

altrimenti tesoro buttalo di là

tu sai che io ho

quello che le altre non hanno

quando muovo il mio corpo

il tuo si agita

noi donne sappiamo cosa si prova

se vuoi tutto quello che ci mettano un po’ di rock

non avevo mai provato

qualcosa di così grande

e mi fa impazzire il tuo lato selvaggio

mi hai dato così tanto che ho pensato

ho già tutto

ma l’anello quando arriva?

l’anello quando arriva?

l’anello quando arriva?

l’anello quando arriva?

Segnateci qualche suggerimento per la correzione della traduzione. Grazie.